Ney Matogrosso pausa shows para se recuperar de cirurgia

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Ney Matogrosso anunciou na quarta-feira, 21 de outubro, que passou por uma cirurgia e precisará interromper temporariamente sua agenda de shows. O cantor, de 85 anos, explicou em um vídeo no Instagram que a operação não foi grave, mas que ainda precisa de tempo para se recuperar totalmente.

O artista contou que o médico o proibiu de trabalhar durante o próximo mês. Embora tenha dito que a situação já está começando a ser consertada, afirmou que o processo é demorado. Ney não revelou qual procedimento realizou e sua assessoria confirmou a operação, mas não deu mais detalhes.

Por conta disso, a apresentação que aconteceria neste sábado, 24 de outubro, no evento Planeta Tiradentes, em Minas Gerais, foi adiada. A nova data marcada é 27 de fevereiro de 2027. No vídeo, o cantor lamentou não conseguir cumprir o compromisso na data original.

A organização do evento avisou que os ingressos já comprados continuam válidos para a data de 2027. Quem preferir cancelar a compra pode pedir o reembolso pelo aplicativo da Ticket360.

Torcendo para que o Ney volte logo com tudo, porque a voz dele é patrimônio nacional!