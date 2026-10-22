Ney Matogrosso precisa operar e cancela show em Minas Gerais

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Ney Matogrosso anunciou em um vídeo publicado na quarta-feira, 21 de outubro de 2026, que passou por uma cirurgia e precisará ficar afastado dos palcos por um mês. O cantor de 85 anos não revelou qual procedimento realizou, mas fez questão de tranquilizar os fãs, avisando que não é nada grave.

Por causa disso, o show que aconteceria no sábado, 24 de outubro, em Tiradentes (MG), foi cancelado. Ney pediu desculpas ao público e explicou que, embora a recuperação já tenha começado, o médico proibiu que ele trabalhasse nas próximas semanas.

A apresentação, que faria parte do Planeta Tiradentes, foi remarcada para 27 de fevereiro. Para quem já garantiu o ingresso, o ticket continua válido para a nova data. Já quem preferir o cancelamento pode fazer a solicitação pelo aplicativo da plataforma Ticket360.

Em publicação no Instagram, a organização do evento reforçou que a saúde e a recuperação do artista são a prioridade agora.