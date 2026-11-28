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Sabe aquelas produções da Netflix que parecem ter sido montadas com base em uma lista de tags do que está bombando no momento? 'O Corpo' (The Body), que estreou em 11 de novembro, é exatamente assim. A série consegue unir terror, comédia, temática queer, ambiente colegial, religião e a nostalgia dos anos 2000 em um pacote só. O resultado é que a trama já ocupa a terceira posição entre as mais vistas na Netflix Brasil, gerando diversos posts e edits virais nas redes sociais.

A série, criada pela diretora Quinn Shephard, se passa em uma pequena cidade no interior dos Estados Unidos e foca nos alunos de um colégio católico. Tudo começa a andar a partir de uma festa de Halloween que mistura rituais de iniciação para uma nova líder de torcida, o uso de alucinógenos e várias alusões religiosas. A trama aproveita bem o cenário de escola, lembrando obras como 'Garota Infernal' e 'Jovens Bruxas', onde o ambiente de ensino médio serve como palco perfeito tanto para sustos quanto para piadas, equilibrando sexo, drogas, morte e fofocas sem perder o impacto das cenas de terror.

Personagens que fogem do óbvio

A série brinca com os arquétipos clássicos do high school, como os atletas e as líderes de torcida, mas entrega personagens com camadas. Lisbeth, vivida por Geena Meszaros, lembra a vibe de 'Carrie - A Estranha', principalmente por causa da relação abusiva que mantém com a mãe conservadora. No entanto, ela se mostra mais calculista e enigmática, deixando a dúvida se é a heroína ou a vilã da história.

Já Anya, interpretada por Kristina Bogic, parece a típica capitã de torcida loira que seria a nova Regina George, mas a série subverte isso. Ela não é a menina malvada; Anya se preocupa com Lisbeth e enfrenta seus próprios dramas pessoais. Até os personagens masculinos fogem do estereótipo de atletas idiotas e misóginos, aparecendo como figuras mais humanas e complexas, o que traz surpresas para quem espera o óbvio.

Olhar feminino e estética visual

O grande acerto de Quinn Shephard é trazer um olhar feminino para a narrativa. As mulheres, representadas em diversas personalidades, conduzem a história, enquanto os homens ficam em papéis coadjuvantes. Mesmo focada no terror, a produção abre espaço para tratar de amadurecimento, sexualidade e a relação com o corpo, fazendo isso com sensibilidade e sem objetificar as atrizes.

No visual, 'O Corpo' segue a cartilha de 'Euphoria', entregando uma fotografia e direção de arte impecáveis. O capricho com a moda e a beleza é um dos pontos altos, com maquiagens e penteados que dão vontade de salvar para tentar reproduzir na vida real.

Trilha sonora como personagem

Se você gosta de música, a trilha sonora sozinha já é motivo para dar o play. A série não fica presa apenas aos anos 2000, mas usa hits certeiros para ditar o ritmo das cenas. 'Confide In Me', da Kylie Minogue, aparece em momentos estratégicos, enquanto 'Breakaway', da Kelly Clarkson, é usada para manipular a tensão da narrativa. A lista de artistas inclui ainda nomes como Britney Spears, No Doubt, Ciara, Ace of Base, Outkast e Jeff Buckley, provando que a curadoria musical é um dos pilares do sucesso da obra.

Se você estava procurando algo que una o caos de uma festa de Halloween com a estética de maquiagem perfeita e um toque de mistério, 'O Corpo' parece ter acertado em cheio. Será que a gente consegue aguentar tanta nostalgia dos anos 2000 de uma vez só?