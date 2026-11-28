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Se você adicionou o cottage cheese à dieta buscando um lanche prático e rico em proteínas, mas percebe que a fome volta rápido, talvez não seja preciso abandoná-lo: o segredo pode estar no que você coloca na tigela. A chave para transformar esse snack em uma refeição completa e realmente saciante é combinar a proteína com fibras, carboidratos complexos e gorduras boas.

O cottage cheese já entrega a proteína necessária, mas adicionar outros alimentos traz mais sabor, textura e variedade ao prato. Existem opções que vão desde frutas e castanhas até abacate e pão integral, garantindo que você não precise comer a mesma coisa todo santo dia.

A vibe doce e refrescante

Para quem curte um lanche mais doce, as frutas vermelhas são a escolha ideal. Morangos, mirtilos, amoras ou qualquer outra berry transformam o cottage cheese em um snack refrescante. As frutas trazem fibras e volume para a refeição, além de oferecerem aquela doçura natural, evitando que você precise carregar a tigela de açúcar.

Uma forma de deixar esse combo mais interessante é colocar o queijo em uma tigela, adicionar as frutas preferidas e finalizar com algumas sementes de chia. Se quiser dar um toque extra, é possível adicionar uma pequena quantidade de mel.

Outra combinação inusitada que funciona muito bem são as cerejas. Elas também contribuem com fibras e volume, trazendo a doçura natural para o prato. A sugestão é colocar cerejas frescas sobre o cottage cheese e adicionar granola para dar aquela textura crocante. É uma ideia prática tanto para o café da manhã quanto para o lanche da tarde.

O lado salgado e nutritivo

Se a sua preferência é por sabores salgados, o pão integral é o melhor parceiro. Passar o cottage cheese em uma fatia de pão integral adiciona fibras e carboidratos complexos, criando um conjunto mais completo junto com a proteína do queijo. Para quem quer variar, essa base de pão aceita bem acompanhamentos como pepino e algumas gotas de azeite de oliva.

Já para quem busca algo mais rico, o abacate é a opção certa. Ele transforma o cottage cheese em uma refeição salgada mais robusta, pois oferece fibras e gorduras monoinsaturadas, além de ter uma textura cremosa que combina perfeitamente com o queijo. O abacate pode ser amassado e misturado ao cottage cheese ou servido em fatias por cima. Para finalizar, pode-se adicionar pimenta e temperos no estilo everything bagel. Para tornar a refeição ainda mais completa, é possível adicionar um ovo.

O equilíbrio entre o doce e o salgado

Existe também a opção para quem não consegue decidir entre doce ou salgado. Amêndoas, nozes ou um pouco de pasta de amendoim adicionam gorduras boas, mais proteína e uma textura diferente ao cottage cheese.

Uma montagem rápida para esse tipo de snack consiste em colocar o queijo em uma tigela, adicionar banana e algumas nozes. Outra alternativa é misturar a pasta de amendoim diretamente no cottage cheese e adicionar alguns pedaços de chocolate amargo.

O importante é não encarar o cottage cheese como um alimento que deve ser comido sempre da mesma forma. Ele é versátil e pode ser adaptado para ser doce ou salgado, combinando com frutas, vegetais, castanhas, sementes ou pães. Dessa forma, é possível ter várias opções de lanches rápidos e saciantes, ajustando o sabor de acordo com a vontade do momento.