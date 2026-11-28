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Brad Pitt está de volta ao papel de Cliff Booth em As Novas Desventuras de Cliff Booth. O filme mantém o roteiro assinado por Quentin Tarantino, mas traz David Fincher na direção. No entanto, a experiência final ficou bem inferior ao filme original.

Cliff Booth é aquele dublê simpático que conquistou todo mundo em Era uma Vez em Hollywood, onde sua leveza e habilidade para resolver problemas serviam de contraponto à vida angustiante de Rick Dalton. Agora, ele retorna para carregar a história nas costas, mas sem o mesmo suporte de antes.

O problema de tirar Tarantino da cadeira de diretor

Um dos pontos críticos é que o roteiro do Tarantino, quando não é dirigido por ele mesmo, corre o risco de se perder. O diretor é mestre em transformar conversas casuais em ações inesperadas, mas, nas mãos de outro, esses diálogos acabam se tornando excessivos e vazios, sem gerar consequências reais para a trama.

O próprio Tarantino explicou que não quis dirigir esta continuação para não pisar em terreno já conhecido. Ele descreveu o roteiro como um longo romance, deixando para Fincher a tarefa de escolher o que filmar e como criar um conjunto orgânico. Só que essa parceria não parece ter funcionado totalmente.

Falta de química e novos personagens

A ausência de Rick Dalton é sentida. O personagem, que agora faz sucesso na Austrália, era a alma do primeiro filme, com suas crises profissionais e consumo exagerado de álcool. Sem ele, Cliff Booth perde seu contraponto ideal.

No lugar de Dalton, surge Charlie Peters, vivido por Scott Caan. Peters também é um ator de segunda linha, mas a dinâmica é diferente: ele é famoso por fazer suas próprias cenas de perigo. O problema é que, fora das câmeras, Peters é descrito como um poltrão e um idiota narcisista, incapaz de entender o mundo ou resolver as próprias confusões.

Ação sem rumo e o charme de Brad Pitt

A trama gira em torno de um problemão que Peters criou nas Filipinas, com credores locais dispostos a cobrar dívidas que o ator reluta em pagar. É aí que Cliff Booth entra para desarmar a situação.

Fincher, que não é exatamente um especialista em comédia, parece desconfortável com as particularidades do texto de Tarantino, que costuma ignorar a verossimilhança. Isso fica claro em uma sequência de autódromo onde Booth mostra suas habilidades de dublê. O momento acaba sendo apenas uma cena de ação isolada, sem impacto no restante do filme. O diretor se sai melhor nas cenas de ação ligadas ao conflito filipino.

No fim, o filme depende quase exclusivamente do carisma de Brad Pitt. Cliff Booth continua sendo o herói de ação que executa a força que os atores que ele dubla fingem ter. Ele ainda mantém aquele charme de época, que beira o machismo e que hoje em dia não cairia bem, mas que a gente tolera porque é o Brad Pitt.

As Novas Desventuras de Cliff Booth acaba sendo um filme previsível. É aquela típica sequência que diverte, mas que deixa aquela sensação frustrante de que a gente esperava muito mais. Será que precisava mesmo de uma continuação?