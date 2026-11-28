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Parece que a aposentadoria do Reynaldo Gianecchini das novelas durou bem pouco. Depois de sete anos longe do formato, o ator está de volta a uma produção da Rede Globo. O retorno acontece logo após ele ter declarado que a trama A Dona do Pedaço, de 2019, seria provavelmente a última de sua carreira.

Gianecchini admitiu, no dia 17, que não sentia mais vontade de trabalhar em novelas no formato grande e que considerava ter encerrado essa fase com chave de ouro. No entanto, dias depois, ele voltou atrás e aceitou um papel de destaque em Vida Dupla, a próxima aposta do Globoplay.

De acordo com o jornal O Globo, as gravações do ator devem começar no dia 8. A nova produção, escrita por Ricardo Linhares, foge do ritmo intenso das gravações tradicionais por ser uma obra fechada, com um número reduzido de capítulos — apenas 40 episódios no total.

Na história, Reynaldo interpretará César, o dono de um escritório de advocacia. O personagem será o alvo de vingança da mocinha da trama, vivida por Giullia Buscacio, que irá se infiltrar no local para se vingar da morte da mãe, que foi atropelada justamente por César.

O papel de César quase foi para outro galã. Segundo o Notícias da TV, Marcello Novaes também foi cogitado para o personagem, mas precisou recusar o convite por questões de agenda.

Enquanto isso, a trama A Dona do Pedaço, onde Gianecchini brilhou como o vilão Régis, está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo. De acordo com o NaTelinha, a história continua com Maria tentando encontrar seus familiares e expandindo sua confeitaria, enquanto Régis e Maria se conhecem e ele fica impressionado com os bolos da jovem.