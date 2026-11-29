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Tony Ramos não teve medo de encarar a complexidade do personagem Otoniel na novela Quem Ama Cuida. O ator contou que o convite para integrar o elenco veio em setembro de 2025, feito por Walcyr Carrasco. Na trama, Otoniel não aceita que o neto, Mau Mau, interpretado por João Victor Gonçalves, é homossexual.

O encontro aconteceu durante o lançamento de Fazenda Tropical, novo livro de Walcyr Carrasco, no Rio de Janeiro. Tony revelou que o autor foi bem direto sobre o peso do papel, avisando que o personagem diria coisas que poderiam causar horror. Mesmo diante desse alerta, o ator aceitou a proposta, afirmando que não tem medo de abordar temas que causem incômodo, pois acredita que é fundamental tocar em assuntos delicados para gerar reflexões no público.

A arte como ferramenta de reflexão

Para Tony Ramos, a função do ator é estar atento a diversos temas, mesmo quando o papel vai na contramão de suas próprias convicções pessoais. Ele deixou claro que, na vida real, nunca teve problemas com esse tipo de questão e que se considera um homem preparado para a vida. O objetivo, segundo ele, é usar a arte para provocar o pensamento dos espectadores, independentemente de estar em uma peça de teatro, em um filme ou em uma novela.

O ator lembrou que essa abordagem não é novidade em sua carreira. Ele citou o exemplo de Se Eu Fosse Você, onde, mesmo em um formato de comédia, era possível discutir a relação entre homens e mulheres de maneira cômica, mas ainda assim reflexiva. Para ele, a versatilidade de tocar em temas sociais, mesmo através do humor, é o que torna o trabalho interessante.

Elogios ao elenco e à produção

Além de falar sobre a trama, Tony Ramos aproveitou para exaltar o trabalho de João Victor Gonçalves. Ele destacou que o jovem ator, que vive Mau Mau, tem uma base sólida no teatro e conhecimento de dança, o que o tornou um profissional preparado para enfrentar a complexidade de um personagem em uma novela das nove.

O ator também fez questão de defender a escalação do elenco da TV Globo. Tony afirmou que a direção de casting da emissora é severa e muito atenta, o que teria evitado erros de escolha para esta produção. Ele classificou a equipe como de primeira e elogiou a atenção dos autores e a direção primorosa de Amora Mautner.

Tony Ramos é um dos nomes mais respeitados da teledramaturgia brasileira, com mais de 50 anos de carreira marcados pela versatilidade no cinema, teatro e TV. A novela Quem Ama Cuida, onde ele brilha como Otoniel, estreou em 18 de maio de 2026, ocupando o horário das nove na Globo.