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Scarlett Johansson acredita que se tornou uma atriz diferente depois de ter filhos. Em entrevista para a revista People, a artista de 42 anos refletiu sobre o impacto da maternidade em sua trajetória profissional e afirmou que essa experiência muda o DNA de quem passa por ela.

Johansson explicou que, embora não escolha seus filmes pensando nos filhos, sente que a maternidade trouxe mudanças profundas. Segundo ela, a experiência altera a perspectiva sobre os próprios pais, sobre a mortalidade e sobre a vida em geral. Para a atriz, essa transformação gera uma capacidade maior de sentir empatia pelos outros.

Outro ponto destacado por ela foi a necessidade de aceitar que não se tem controle sobre quase nada e que tudo está em constante mudança. Scarlett acredita que todo esse aprendizado contribui diretamente para o seu trabalho, já que são experiências universais com as quais as pessoas conseguem se identificar, o que a ajuda a crescer como atriz.

No lado pessoal, a artista é mãe de Rose, de 12 anos, fruto do casamento com o jornalista Romain Duriac entre 2014 e 2017, e de Cosmo, de cinco anos, filho do atual marido, o ator e comediante Colin Jost.

Sobre os projetos profissionais, a atriz terminou recentemente as gravações de Batman 2, que tem lançamento previsto para 2028. Já o próximo trabalho dela nos cinemas será O Exorcista: Mártires, dirigido por Mike Flanagan, com estreia prevista para março do próximo ano.

A carreira de Scarlett é marcada por grandes reconhecimentos, como duas indicações ao Oscar em 2020, quando concorreu a Melhor Atriz por História de um Casamento e a Melhor Atriz Coadjuvante por Jojo Rabbit. Ela também possui um BAFTA e um Tony Award em seu currículo.