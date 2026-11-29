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Tem gente que já nasce com a aura de estrela, e o Tom Cruise é a prova viva disso. Rob Lowe resolveu abrir o jogo no documentário The outsider sobre como o colega lidava com a fama mesmo quando ainda estava dando os primeiros passos em Hollywood.

No início dos anos 1980, os dois estavam fazendo testes para o filme Vidas sem rumo, que seria a grande chance de ambos na carreira. Naquela época, eles foram alocados no mesmo quarto de hotel em Nova York. O problema é que Tom, que tinha apenas 19 anos e só tinha feito pontas em dois filmes, não aceitou a ideia.

Rob Lowe contou que nunca tinha ido a Nova York sozinho e nunca tinha ficado no Plaza. Mas, ao descobrirem que dividiriam o quarto 306, Tom Cruise simplesmente não aceitou. Ele desceu, ligou para o agente e conseguiu um quarto só para ele. A reação de Rob foi imediata: pensou que aquele cara era cheio de si.

Mas nem tudo foi glamour no começo. Rob lembrou que, na pré-estreia de Vidas sem rumo, levou um choque ao perceber que a maioria de suas cenas tinha sido cortada do filme por decisão do diretor Francis Ford Coppola na montagem. A única consolação? Tom Cruise passou pelo mesmo susto, mas, como o próprio Rob brincou, os dois sobreviveram.

Imagina a audácia de pedir um quarto individual com 19 anos e quase nenhum crédito no currículo? O mestre do marketing já operava em nível máximo!