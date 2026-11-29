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A repórter Katharine Alves passou por mais um momento tenso enquanto trabalhava. Na quarta-feira, 25 de novembro, durante um evento após o ensaio de rua da Vila Isabel, a jornalista tentou entrevistar o jogador Kauã Elias sobre um possível envolvimento romântico com Virginia Fonseca. O atleta apenas sorriu, sem confirmar ou negar o romance,

A entrevista foi interrompida por seguranças, e a repórter chegou a pedir que não colocassem as mãos nela. O caso não é isolado: em julho, Katharine também foi empurrada durante uma abordagem a Virginia e Vini Jr. na praia da Reserva. Parece que perguntar sobre a vida amorosa da influenciadora virou um esporte radical.

Para piorar a confusão dos fãs, Virginia foi vista jantando com o piloto de automobilismo César Ramos em São Paulo, também na quarta-feira, 25 de novembro. Agora a dúvida é: quem ganha essa disputa? Na avaliação do colunista, o piloto parece mais interessante e mais polido que o jogador.