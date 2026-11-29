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Adriana não veio para brincar. Em Quem Ama Cuida, a personagem de Letícia Colin prova que dá para ser a mocinha da história e, ao mesmo tempo, ter a atitude de quem não deixa barato para ninguém. A cena em que ela puxa a cadeira com força, senta de perna aberta e tripudia sobre Pilar, vivida por Isabel Teixeira, resume bem esse espírito. A personagem sofre — afinal, qualquer arco dramático exige um pouco de dor —, mas ela está longe de ser tonta.

Essa pegada de protagonista que não passa por boba é exatamente o que conquista o público. O tempo das Helenas que sublimavam a dor ficou para trás. Agora ficaram as Adrianas que espezinham, que unem forças, que fazem justiça. É aquele sentimento de identificação: todo mundo tem um pouco daquela doida vingativa guardado dentro de si, só que na vida real a gente precisa segurar o impulso para não agredir ninguém e, quem sabe, evitar sentar de perna aberta em público.

A receita do sucesso e a vingança na TV

Essa tendência de personagens femininas com impulsos de vilã não é por acaso. João Emanuel Carneiro, que escreve Avenida Brasil 2, a próxima novela das 21h, já comentou que o interesse por Nina, personagem de Débora Falabella, acontece justamente por causa dessa atitude. Nina nunca abandonou a vontade de destruir Carminha, e é isso que impede a personagem de se tornar chata. Uma mocinha falou "vadia" na TV há 14 anos e ninguém esqueceu.

Outro exemplo marcante foi a Clara, de Bianca Bin, em O Outro Lado do Paraíso. O retorno triunfal da personagem, com a frase sobre o prazer de estar de volta ao lugar onde foi humilhada para dizer verdades que deixam todos constrangidos, mexe com a imaginação de qualquer um. É a fantasia da revanche perfeita, onde a verdade serve como a melhor arma.

A teoria por trás do drama

Para quem acha que é tudo improviso, o autor da novela atual, Walcyr Carrasco, revelou que usa uma teoria por trás das histórias. Ele constrói seus personagens e tramas baseando-se em uma teoria do formalismo russo, que funciona como um alfabeto da ficção. Ao juntar estruturas específicas, é possível criar novas histórias que, no fundo, seguem padrões idênticos.

Embora Walcyr tenha dito displicentemente que não lembrava o nome do autor da teoria, ele estava se referindo a Vladimir Propp e ao livro Morfologia do Conto Maravilhoso, escrito em 1928. A obra analisa contos populares russos que giram em torno de temas como morte, prisão injusta e vingança. Basicamente, Quem Ama Cuida segue esses verbetes do início ao fim. É a aplicação de Propp em versão brasileira, adaptada para a nossa paixão nacional que são as telenovelas.

Entre a ficção e a realidade

Letícia Colin imprime traços de loucura em Adriana, especialmente nos momentos de auge da vingança. Esse comportamento reflete aquele desejo secreto que muitas pessoas têm. É como aquela amiga que, enquanto come um sushi tranquilamente com o hashi, conta que quase voou em cima do ex e arrebentou a cara dele, mas não fez isso porque o filho estava olhando.

Adriana serve como essa válvula de escape. Ela faz o que nós não podemos fazer na vida real: voa para cima de Pilar e vinga todas as pessoas que precisaram refrear seus ímpetos violentos para manter a etiqueta social. No fim das contas, quem se importa se ela senta de perna aberta na novela? É a libertação que a gente queria ter, mas só consegue assistir na tela.

Será que a gente aguenta esperar até a próxima novela para ver quem será a nova vingadora da vez?