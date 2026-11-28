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A situação da Pilar em Quem Ama Cuida ficou crítica. A investigação sobre a morte do Arthur acelerou e ela virou o alvo principal das suspeitas. Para piorar, a Adriana não teve pena e expulsou Pilar, Ingrid e Rafael do apartamento do Arthur, deixando as duas sem ter para onde ir. Pilar e Ingrid ainda descobriram que o Iuri foi infiltrado na casa pela Adriana e saíram do local espantadas com a armação.

No lado policial, o delegado reabriu a apuração e mandou um castiçal para a perícia para checar se foi a arma do crime. A exumação do corpo do Arthur confirmou o laudo oficial da morte e o Pedro entregou um objeto que pode ser idêntico ao usado no assassinato.

A queda da vilã

Pilar está perdendo terreno rápido e já começou a colecionar inimigos, inclusive dentro de casa. O Heitor se recusou a dar parte da herança para ela, enquanto o Ademir começou a desconfiar da Susana por causa de uma caixa de chaves do escritório. A pressão só aumenta.

Enquanto isso, o núcleo da joalheria está em choque depois que a Fábia contou para Pilar que o Tiago não é filho do Belmiro. O Tiago cobrou explicações da Silvana sobre o Laurentino ser seu pai biológico, e ela admitiu que o Belmiro sempre soube que não era pai do jovem.

Investigações e prisões

O clima pesou ainda mais com a prisão do Tom. A tensão agora é para saber o que ele vai contar para conseguir sair da cadeia. Pilar, claro, negou qualquer ajuda, mas a Adriana já confrontou a rival querendo saber se o Tom vai entregar os crimes que os dois cometeram juntos.

Paralelamente, Adriana e Pedro descobriram quem atropelou a Diná e estão vasculhando o celular dela por provas. O Cléber avisou que câmeras registraram o motorista, e o Pedro e o Iuri estão ouvindo áudios do aparelho em busca de pistas. A Diná, que diz correr risco de morte, pediu segredo ao Fernando sobre um áudio salvo na nuvem. O Iuri avisou que um arquivo foi apagado do celular, então a Adriana decidiu falar com o Fernando para descobrir o que estão escondendo.

Será que a Pilar finalmente vai pagar tudo o que fez ou ainda tem um truque na manga?