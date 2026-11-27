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A situação do cinema brasileiro está tão complicada que o diretor André Klotzel resolveu tomar uma medida drástica. Em protesto contra a falta de horários adequados e o circuito limitado para produções nacionais, ele retirou seu novo filme, Sem Pai Nem Mãe, dos cinemas para exibi-lo de graça no YouTube.

O longa, estrelado por Alexandre Nero, tinha estreado em 19 de novembro, mas as sessões ficaram restritas a São Paulo e Belo Horizonte, com apenas quatro exibições por dia. Sem a garantia de mais horários ou de chegar a outras cidades, o cineasta decidiu que a internet era o caminho.

Para tentar simular a experiência de uma sala de cinema, o filme não ficará disponível o tempo todo. Ele terá sessões específicas em 26, 27 e 28 de novembro, com links exclusivos divulgados na página do projeto no Instagram. O conteúdo some assim que a sessão termina.

Klotzel não poupou críticas, afirmando que isso é resultado da falta de uma política efetiva para o cinema brasileiro. Para ele, a situação é consequência da omissão na regulação por parte da Ancine e do Conselho Superior de Cinema, além da inexistente regulação do streaming.

Na trama, Alexandre Nero interpreta Artur, um comediante de stand-up com uma vida desregrada. A história gira em torno de um roubo: Artur perde o computador que continha a única cópia do livro que ele estava escrevendo sobre uma jovem guerrilheira da ditadura militar. Ele decide caçar os responsáveis por conta própria.

É a primeira vez que o diretor paulista lança um longa desde Reflexões de um Liquidificador, em 2010.