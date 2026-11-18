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Luana Piovani e Rodrigo Santoro foram um dos casais mais comentados da TV brasileira na virada do milênio. O romance começou em 1997, quando ambos estavam no auge da carreira, com ela aos 21 anos e ele aos 22. Pela beleza e pelo sucesso, rapidamente passaram a ser acompanhados pelo público e a estampar capas de revistas.

Luana é atriz, apresentadora, ativista e produtora, que começou a carreira como modelo profissional. Já Rodrigo é ator e dublador. Juntos, eles chegaram a ser escalados para formar o par romântico na novela Suave Veneno, de Aguinaldo Silva, exibida em 1999 no horário nobre da Globo. Na trama, eles interpretavam Eliseo e Márcia Eduarda, personagens que se apaixonam enquanto a mãe da jovem também se envolve com o rapaz.

A química na TV e o caos nos bastidores

Embora a química entre os dois atores tenha sido muito elogiada, isso não foi suficiente para garantir o sucesso absoluto da novela. Suave Veneno teve um desempenho mediano de audiência, com média geral de 38 pontos no Ibope na Grande São Paulo, ficando atrás de Torre de Babel. Fora das telas, a situação era ainda mais complicada. Apesar de serem promovidos pela mídia como o casal perfeito e de terem planos de casamento, as diferenças de personalidade eram profundas.

Em 2015, Piovani contou à revista Playboy que não estava feliz na relação por causa dessas divergências. Ela explicou que Rodrigo era uma pessoa muito reservada, enquanto ela não era. Essa dinâmica fez com que a atriz passasse a abrir mão de diversas coisas para tentar preservar o namoro.

O ciúme e o fim traumático

Luana revelou à revista IstoÉ Gente que Rodrigo era superciumento e que ela deixou de fazer muitas coisas por causa dele. A atriz contou que chegavam a ficar trancados em casa, e que ela aceitava não brincar Carnaval, por exemplo, apenas porque o namorado não queria.

O limite chegou no ano 2000. Luana viajou para curtir o Carnaval de Salvador e, durante a folia, foi flagrada por paparazzi beijando o empresário Christiano Rangel. A foto foi parar na capa de uma revista, e o romance chegou ao fim. A traição chocou os fãs, e a atriz sofreu um intenso linchamento público e moral. Em um vídeo no YouTube, ela relatou que passou dois ou três anos sendo julgada e chamada de Geni, personagem de Chico Buarque que é apedrejada.

A reviravolta e o fim da culpa

Mesmo com as críticas, Luana afirmou que, na época, estava superfeliz por estar vivendo uma paixão, iniciando com o empresário uma relação que durou dois anos. Porém, o plot twist dessa história veio muito tempo depois. A atriz descobriu que Rodrigo Santoro também a havia traído antes mesmo do episódio do Carnaval de 2000.

Em 2024, nos stories do Instagram, Luana desabafou sobre o relacionamento: disse que ele voltou para a cama dela e disse que a amava, fingindo, e que só lhe contaram isso depois que terminou. Quando questionada por um seguidor sobre se arrependia de ter traído o ator, a atriz foi sincera e disse que o seu único arrependimento era ter sentido culpa e carregado essa cruz por tanto tempo, admitindo que era inocente na época e que a maturidade demora a chegar.