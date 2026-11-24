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Luana Piovani não deixou passar batido o vídeo de Paulo Vilhena e Maria Luiza sobre a importância da família. Nas redes sociais, a atriz questionou a reflexão do casal, lembrando que nem todo mundo tem a sorte de ter um lar acolhedor.

Piovani pontuou que existem pessoas que não encontram suporte em casa e que, em alguns casos, sofrem maus-tratos ou rejeição. Ela quis saber se, nessas situações, a família continua sendo prioritária ou se o ideal seria romper esses laços para buscar felicidade e liberdade. A atriz deixou claro que ama a própria família, mas que a valorização excessiva desse núcleo pode fazer com que quem não tem esse apoio se sinta mal.

O comentário foi uma resposta a um conteúdo onde Paulo Vilhena e Maria Luiza falaram sobre fé, parentalidade e os valores que querem passar para os seguidores. Maria Luiza contou que a chegada da filha, Manuela, aproximou ainda mais o casal de Deus e da espiritualidade.

Paulo Vilhena também abriu o jogo sobre as inseguranças que surgiram com a paternidade e disse que a fé tem sido essencial para lidar com a sensação de insuficiência e com o medo. O ator e a companheira afirmaram que pretendem usar o alcance de suas redes sociais para reforçar a união familiar e a religiosidade, já que acreditam que esses valores perderam espaço nos tempos modernos.

Foi justamente essa valorização da família que motivou o comentário de Luana.