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A Netflix lançou na quarta-feira (25) os quatro primeiros episódios da quarta temporada de Ilhados com a Sogra. Depois de três edições com pessoas anônimas, o programa agora traz famosos para o elenco, mantendo Fernanda Souza na apresentação, cargo que ela já ocupava nas temporadas anteriores.

O formato do reality vai além da simples convivência. Genros e noras disputam um prêmio em dinheiro através de provas, enquanto os filhos acompanham tudo de dentro de um bunker. Quem está no bunker não apenas assiste, mas participa de alguns desafios e pode criar estratégias para intervir na dinâmica do jogo.

Como o programa foca em relações familiares, a competição não é o único objetivo. O elenco precisa lidar com pendências e conflitos. Para ajudar a resolver rusgas e mágoas, o reality inclui sessões de terapia com uma psicóloga, focando no que não está funcionando nessas relações.

O elenco de peso

Para esta edição, foram escolhidas sete famílias. Entre elas estão Arthur Aguiar e sua sogra, Roberta Santucci, que é mãe de Jheny Santucci. Outro grupo central é a Família di Felice, que traz Viih Tube e sua mãe, Viviane di Felice.

O programa promete entregar o caos real, especialmente com a presença de nomes como Viih Tube, Arthur Aguiar e Pepita, segundo outro veículo que comentou a temporada.