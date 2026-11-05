Arthur Aguiar e Thiago Nigro postam foto juntos e chocam a web

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Arthur Aguiar e Thiago Nigro apareceram juntos em uma foto. Na quarta-feira, 4 de novembro, o ator compartilhou um registro ao lado do empresário no Instagram, que chamou a atenção dos internautas, já que Arthur é ex de Maíra Cardi e Thiago é o atual marido dela. Para dar aquele toque dramático, o ator escreveu que tem coisas que Deus faz questão de deixar claro que foi ele que fez.

O encontro não foi do nada. Os internautas já tinham notado que a vibe estava mudando depois que os dois voltaram a se seguir no Instagram. A coisa ficou ainda mais curiosa quando Thiago, conhecido como Primo Rico, saiu publicamente para defender Arthur nas redes sociais.

Com a reaproximação, a internet não perdoou e começou a circular o boato de que Arthur teria procurado o empresário para pedir ajuda financeira. O ator negou qualquer relação entre a reaproximação e um pedido de dinheiro, pedindo para as pessoas pararem de criar verdades absolutas sobre coisas que não sabem e solicitando que o deixassem em paz.

Thiago Nigro também entrou na jogada para defender o colega. O empresário pediu que o mérito de Arthur fosse reconhecido e que as pessoas não tentassem atribuir os resultados do ator à ajuda de terceiros. Para ele, o fato de alguém assumir responsabilidades e resolver seus problemas deve ser celebrado, e não questionado.

Com a publicação conjunta, os dois voltaram a movimentar as redes sociais.