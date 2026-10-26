Arthur Aguiar apaga enquete eleitoral após ser alertado por seguidora

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Arthur Aguiar precisou deletar uma publicação no sábado, 24 de outubro. O artista tinha postado uma enquete perguntando a opinião dos seguidores sobre o segundo turno das eleições, mas a postagem era proibida por ser véspera de votação.

Depois de ser avisado por uma seguidora, Arthur justificou nas redes sociais que não sabia da proibição e agradeceu a quem o alertou.

A Justiça Eleitoral determina que esse tipo de conteúdo seja removido de redes sociais e outros meios de comunicação desde 16 de agosto. A divulgação de enquetes relacionadas às eleições de 2026 é proibida e pode gerar consequências legais.