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A atriz Maria Flor resolveu abrir o coração nos Stories do Instagram nesta quarta-feira, 25 de novembro, durante uma viagem de trabalho para Portugal. Em um registro onde aparece chorando, ela confessou que a distância da família pesou. Maria Flor explicou que a saudade do marido, Emanuel Aragão, e das crianças falou mais alto.

A atriz contou que o algoritmo do Instagram pareceu notar sua fragilidade e começou a sugerir conteúdos sobre família, o que a deixou ainda mais sensível. Ela brincou que o algoritmo é safado e admitiu que, por causa disso, acabou ficando mais viciada no celular, comentando que precisava largar o aparelho.

No desabafo, ela contou que já tinha tomado café e resolvido algumas pendências da obra quando parou para responder mensagens. Sobre a rotina da viagem, Maria Flor detalhou que a equipe estava no Porto, mas que sairiam de lá para seguir rumo a Leiria. A atriz também avisou que, no dia seguinte, haveria peça.

Maria Flor é casada com Emanuel Aragão e tem um filho de quatro anos com o escritor e diretor, chamado Vicente. Ela também é madrasta de Martim, filho de Emanuel de um relacionamento anterior. A atriz não está em novelas desde 2024, ano em que interpretou a personagem Anita em Garota do Momento.

Quem nunca ficou triste vendo vídeo de família no Instagram enquanto está longe de casa? O algoritmo não perdoa!