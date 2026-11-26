Entretenimento

A descoberta da verdadeira identidade de Cesário promete causar um terremoto em Lá na Minha Terra. Arianne Botelho, que interpreta Maria Lina, revelou que sua personagem será profundamente afetada ao descobrir a verdade sobre o pai, Severino. O homem desapareceu há mais de 15 anos e, para a surpresa de todos, construiu uma nova vida em São Paulo.

Daniel de Oliveira é o ator responsável por dar vida a Cesário, a nova identidade de Severino.

O peso da ausência e a esperança

Lina é a filha que mais sofre com a falta de Severino. A jovem mantém viva a esperança de reencontrar o pai, embora não seja ingênua a ponto de descartar a possibilidade de ter sido abandonada. Arianne Botelho explicou que a personagem prefere não encarar a opção da morte ou do abandono, em grande parte porque a mãe, Rosenda, alimenta essa esperança em todos os filhos.

Essa dor da saudade e do sentimento de abandono é o que move a personagem. Foi por isso que Lina se tornou uma das principais incentivadoras para que Rosenda, interpretada por Dira Paes, decidisse viajar para São Paulo. A jovem não apenas apoiou a ideia, como participou ativamente de todos os preparativos e da organização da viagem para tentar localizar o marido desaparecido.

Polêmicas e a vida em Lavra Seca

Um momento marcante da trajetória de Lina envolveu a ida da personagem até a biblioteca de Lavra Seca para acessar a internet e pesquisar preços de passagens. A cena, no entanto, não passou batido pelo público. Nas redes sociais, espectadores criticaram a produção da novela, alegando que a sequência reforça estereótipos sobre o sertão nordestino.

Além dos dramas familiares, Lina é descrita como uma jovem de personalidade forte, destemida e determinada. A atriz define a personagem como ardida, especialmente nos desencontros amorosos com Raimundo Gerardo, personagem de Danilo Mesquita. A conexão com as raízes familiares é a base de Lina, que não hesita em defender as pessoas e os animais de sua casa, inclusive as cabrinhas.

O choque da nova identidade

O reencontro com o pai não será um momento simples. Lina nem imagina que Severino não apenas está vivo, mas que adotou uma nova identidade, enriqueceu e vive ao lado de outra mulher na capital paulista. Para a atriz, a revelação será um choque para toda a família e um processo puxado de lidar com a verdade.

Arianne Botelho antecipou que as descobertas sobre o passado de Severino trarão mudanças significativas na vida de Lina. A personagem deve se surpreender com diversas revelações junto com a mãe, o que resultará em reviravoltas em sua trajetória e a transformará de diversas maneiras.

Sobre a possibilidade de Lina deixar Lavra Seca para se juntar à mãe em São Paulo, a artista preferiu não dar spoilers. Ela comentou que, assim como o público, os atores recebem os capítulos na hora de gravar, por isso não pode antecipar se a personagem mudará de cidade.

Agora, a personagem terá que encarar não só a notícia de que o pai está vivo, mas o peso de todas as mentiras que ele sustentou durante anos para esconder sua nova vida da família.