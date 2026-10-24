Minha Melhor Amiga bate recorde e vira a 8ª maior bilheteria nacional do século

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O cinema brasileiro ganhou um novo hit de público. A comédia Minha Melhor Amiga, estrelada por Ingrid Guimarães e Mônica Martelli, já atraiu mais de 5,84 milhões de espectadores, superando a marca de Ainda Estou Aqui nas salas brasileiras.

Com esse resultado, o filme dirigido por Susana Garcia subiu para a oitava posição no ranking de produções nacionais mais vistas desde o ano 2000. Olhando para toda a história do cinema do país, a produção agora ocupa o décimo lugar em número de espectadores. Lançado em 3 de setembro de 2026, o longa já arrecadou cerca de R$ 105 milhões, consolidando-se como a comédia brasileira de maior público desde a pandemia.

Para a diretora Susana Garcia, o sucesso veio porque as mulheres se identificaram com a trama. Ela explicou que o filme virou um movimento e um grito das mulheres pela força da amizade feminina.

Na história, Julia, vivida por Mônica Martelli, é uma jornalista divorciada que não confia mais no amor. Já Clara, interpretada por Ingrid Guimarães, passa por uma crise no casamento e está frustrada com a rotina da casa. Aos 50 anos, as amigas decidem viajar para Portugal para buscar novas experiências. O roteiro foi inspirado em viagens reais das protagonistas com as filhas e teve gravações no Rio de Janeiro, em Lisboa e em Sevilha.

Quem diria que a amizade de milhões seria literalmente em dinheiro no bolso, hein? Quem já garantiu o ingresso?