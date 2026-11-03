Minha Melhor Amiga chega à Netflix depois de quebrar recordes no cinema

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O fenômeno de bilheteria Minha Melhor Amiga estreou na Netflix em 2 novembro 2026. O lançamento no streaming aconteceu pouco menos de dois meses depois que a comédia chegou aos cinemas brasileiros em 3 de setembro 2026.

O longa, dirigido por Susana Garcia, bateu recordes e se tornou a produção nacional de maior audiência nas salas de cinema desde 2019. De acordo com a Ancine, o filme levou mais de 5,9 milhões de pessoas aos cinemas e arrecadou R$ 105,1 milhões.

Com esses números, a obra superou Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, que teve cerca de 5,8 milhões de espectadores, e O Auto da Compadecida 2, que reuniu 4,4 milhões de pessoas. Apenas Ainda Estou Aqui teve uma arrecadação maior, totalizando R$ 117,2 milhões.

Na história, Clara, vivida por Ingrid Guimarães, e Júlia, interpretada por Mônica Martelli, são amigas de longa data que decidem viajar para a Europa quando as filhas adolescentes vão fazer intercâmbio em Portugal. O que deveria ser tranquilo vira uma confusão cheia de imprevistos e descobertas.

O roteiro foi escrito por Andrea Batitucci, Luisa Capri, Patrícia Leme, Tati Bernardi, Susana Garcia. A trama foi inspirada na amizade real entre as atrizes, que também compartilham experiências de maternidade e viagens fora das telas.

Sinceramente, nada melhor do que ver a química da Ingrid e da Mônica funcionando no cinema e agora no conforto do sofá. Quem aí também precisaria de uma viagem dessas com a melhor amiga para colocar a vida em ordem (ou bagunçar tudo)?