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GTA 6 foi lançado na quinta-feira, 19 de novembro de 2026. Com o jogo no mercado, cresce o interesse sobre quem dá vida à Lucia Caminos, uma das protagonistas da trama. A personagem é interpretada pela atriz americana Manni L. Perez, de 34 anos, que vive em Nova York e construiu sua trajetória principalmente na televisão.

Lucia Caminos marca história na franquia da Rockstar Games por ser a primeira protagonista feminina latina jogável que não é opcional. A personagem vem de Liberty City e é descrita como uma lutadora habilidosa que recebeu treinamento do próprio pai. Movida pelo desejo de conquistar a vida boa que sua mãe sonhava, ela acaba se envolvendo em atividades criminosas em Liberty City, Liberty State e Vice City, no estado fictício de Leonida.

A trajetória de Manni L. Perez

Antes de assumir o papel de Lucia, Perez já tinha um currículo sólido em produções de TV. Ela ficou bastante conhecida por interpretar Esperanza Morales na série Law & Order: Special Victims Unit, papel que a levou a vencer o Imagen Award de melhor atriz coadjuvante no ano de 2020. Além disso, a atriz participou de séries como Jessica Jones, The Blacklist, Chicago P.D. e Blindspot, além de ter atuado no filme Fire Island.

A atriz estudou teatro experimental na Tisch School of the Arts, da Universidade de Nova York. Curiosamente, essa não foi a primeira vez que a atriz trabalhou com a Rockstar. Em 2019, ela dublou uma crupiê de blackjack no GTA Online e também aparece nos créditos de GTA 5 como Clubber 2.

Segredos e a trama de GTA 6

Desde dezembro de 2023, logo após o primeiro trailer, os fãs já associavam Manni L. Perez à personagem por causa de semelhanças físicas e vocais. No entanto, a atriz evitou comentar o assunto por um longo período. Segundo o site Page Six, ela estava submetida a um acordo de confidencialidade..

Na história do jogo, a jornada de Lucia começa com sua saída da prisão, onde cumpriu pena por ter lutado pela própria família. A partir daí, ela forma uma dupla de criminosos com Jason Duval, o outro protagonista da aventura. O romance entre os dois é um elemento opcional, mas serve como o fio condutor da história. A campanha principal é dividida em cinco capítulos e exige cerca de 60 horas de jogo para ser totalmente concluída.

Reconhecimento e premiações

O trabalho de Perez em GTA 6 já está rendendo frutos. Ela está entre as indicadas ao prêmio de melhor atuação do Game Awards, cujas indicações foram anunciadas na terça-feira, 17 de novembro. Essa categoria é específica para reconhecer a qualidade do trabalho de voz, movimento e a captura de performance, técnica que registra as expressões faciais e a atuação corporal do artista para transformá-las no personagem digital.

A Rockstar Games domina as indicações do evento, liderando a lista com oito indicações, incluindo a categoria principal de melhor jogo do ano. A cerimônia de premiação acontecerá em 10 de dezembro, em Los Angeles, com transmissão ao vivo pelo streaming Disney+ a partir das 21h30.