Zaira Nara y Ricky Sarkany lanzaron una colección de verano con acrílico y tacos

Espectáculos

Zaira Nara y Ricky Sarkany presentaron Sarkany x ZN, una cápsula exclusiva de calzado diseñada para la temporada de verano 2026/2027. La colección se basa en dos siluetas específicas: una ojota con taco y una sandalia con taco chino. El elemento central de ambos diseños es el uso del acrílico, que permite jugar con las transparencias y aporta una sensación de liviandad y modernidad a las piezas.

Zaira Nara es una modelo y actriz argentina de ascendencia libanesa que, en esta oportunidad, se sumó al equipo creativo de la marca para desarrollar calzado que combine tendencia y personalidad.

Los detalles de los modelos

La primera pieza de la colección es la ojota con taco, la cual posee una estética minimalista y una silueta contemporánea. Gracias al material acrílico, el modelo logra transparencias y se presenta en verde, celeste, marrón carey y negro. Según Nara, se trata de una ojota pensada para usar todos los días, pero en una versión apta para salir, destacando especialmente la comodidad y la altura que brinda el taco.

La segunda propuesta es la sandalia con taco chino, también fabricada en acrílico. Este modelo fue diseñado para adaptarse a distintos momentos del día, siendo versátil tanto para actividades diurnas como para eventos nocturnos. Nara resaltó que este diseño es uno de sus preferidos, haciendo hincapié en la altura del taco, la estampa y la comodidad que ofrece al caminar.

El detrás de escena y el proceso creativo

Aunque el lanzamiento se vea como algo inmediato, el trabajo conjunto entre el diseñador y la modelo comenzó hace aproximadamente un año. Sarkany explicó que el proyecto demandó varios meses de desarrollo, involucrando etapas de conversaciones, búsqueda y trabajo compartido para transformar la idea inicial en los dos modelos finales. El diseñador subrayó que lo que se ve en un posteo es el resultado de horas y horas de trabajo.

Por su parte, Zaira Nara se mostró muy emocionada por el proyecto, definiéndolo como el sueño cumplido de cualquier mujer al poder tener su propia colección. La modelo aseguró ser fanática de Ricky Sarkany y de toda su familia, agradeciéndoles la generosidad por la oportunidad brindada. Al finalizar el proceso, manifestó su expectativa de que los productos se agoten rápidamente para que surjan nuevas colaboraciones en el futuro.

Promociones y accesorios incluidos

El lanzamiento de la cápsula coincide con el Cyber Sarkany, donde se ofrecen descuentos de hasta el 60 %, un 10 % extra y la posibilidad de pagar en hasta 12 cuotas sin interés con el banco Galicia.

Además del calzado, cada modelo de la línea Sarkany x ZN incluye un packaging exclusivo. Este paquete viene acompañado de un neceser y un llavero, accesorios diseñados específicamente para facilitar el traslado de las ojotas durante los días de playa. Como complemento adicional, la compra de la colección incluye un iluminador Lumi Glotion de L’Oréal Paris, pensado para sumar luminosidad a la piel durante el verano.

Sinceramente, una ojota con taco es el camino perfecto para las que queremos estar cómodas pero no queremos parecer que acabamos de levantarnos de la cama. ¿Se animarían a usar el acrílico en el taco o prefieren algo más clásico?