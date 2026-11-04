Guerra total: el bizarro motivo por el que Edith Hermida y Eliana Guercio no se pueden ni ver

Espectáculos

La tensión entre Edith Hermida y Eliana Guercio volvió a explotar y esta vez el centro de la polémica fue un gesto bastante particular en el estudio. Todo ocurrió en el ciclo de Santiago del Moro en FM 100, llamado El Club del Moro, del que terminó saliendo Guercio. Según recordaron ambas, la conductora de Bendita apoyó los pies sobre la mesa de trabajo durante una emisión radial; para Guercio, eso fue parte del conflicto que la alejó del programa.

Edith Hermida es la conductora de Bendita y participante de MasterChef Celebrity, mientras que Eliana Guercio es panelista y esposa del futbolista Sergio Romero. El tema volvió a salir a la luz en el programa Cortá por Lozano, donde Marixa Balli confrontó a Hermida sobre su relación con Guercio.

El escándalo de las ojotas

Cuando Balli le preguntó por la distancia entre ellas, Hermida empezó respondiendo con ironía diciendo que todo lo que diga Eliana Guercio tiene razón. Sin embargo, terminó admitiendo que cometió un error y se definió a sí misma como bruta entre risas. Según su propia versión, el gesto de poner los pies arriba de la mesa fue producto de una molestia física porque le dolían las piernas. Contó que llevaba ojotas, se las sacó y las apoyó sobre la superficie mientras estaba al aire con sus compañeros.

Hermida aseguró que esto sucedió en un solo episodio y recordó que un productor le pidió a través de la cucaracha que bajara las piernas, pedido que cumplió en el momento. Incluso sostuvo que ya le había pedido disculpas a Guercio por la situación, intentando dar por cerrado el tema con un "Ya está, ya está, Eliana".

La versión de Guercio: no fue una sola vez

Desde el estudio de Cortá por Lozano, Eliana Guercio escuchó los dichos de su excompañera. Si bien valoró que Hermida reconociera el hecho y aceptó las disculpas, no estuvo de acuerdo con la frecuencia del episodio. Guercio afirmó que poner los pies sobre la mesa no pasó una sola vez, sino que se repitió en más de una oportunidad y con otros integrantes del equipo.

Según el relato de la esposa de Romero, Hermida hizo lo mismo cuando Santiago del Moro estaba presente y también en otra ocasión durante las vacaciones del conductor. Para Guercio, esto fue prácticamente el detonante, por lo que considera que Hermida debería acordarse.

La traición y el círculo de confianza

Pero el problema no fue solo la falta de modales en la radio. Guercio confesó que el fondo del conflicto es mucho más profundo: simplemente no confiaba en ella. Explicó que El Club del Moro funcionaba como un círculo de confianza donde el equipo se divertía al aire, pero aprovechaba los cortes largos para contarse cosas personales y detalles de sus vidas.

Guercio aseguró que, desde que llegó Edith Hermida, decidió callarse y dejar de compartir sus cosas privadas por miedo a que la información saliera de ese ámbito íntimo. Esta desconfianza se consolidó cuando Hermida fue al programa de Beto Casella después de salir del ciclo radial y habló sobre el conflicto. Guercio sostiene que la historia que contó Hermida estaba distorsionada e incompleta.

Tras escuchar esas versiones, Guercio llamó a Santiago del Moro para advertirle que la situación era exactamente la que ella había anticipado. Además, tomó la decisión de abandonar inmediatamente el grupo de WhatsApp que compartía con sus excompañeros, basándose en la premisa de que lo que se charlaba en el programa debía quedar estrictamente ahí. La paz parece lejana, porque aunque los pies ya no sean el problema, la confianza rota es mucho más difícil de arreglar.