Así se formó Chapeaux: el paso a paso de la final de Popstars

Espectáculos

La gran final de Popstars terminó y ya tenemos nombres propios para la nueva banda femenina del pop argentino: Chapeaux. Juana Distefano, Mía Piñeiro, Magalí Altamirano, María Adolfina Pérez y Kala Bidner fueron las elegidas para armar el grupo. El cierre del reality musical, que estuvo dos meses en el prime time de Telefe, tuvo una dinámica muy marcada para definir quiénes se quedaban y quiénes se iban a casa.

El camino hacia la selección final

Antes de pasar al veredicto, la noche arrancó en el estudio con Nicolás Vázquez y las ocho finalistas. El conductor hizo un repaso de todo el camino: 20 episodios y 30 desafíos desde el primer casting. Después de ver un video con los momentos más importantes, las cantantes compartieron sus sensaciones. Micaela Dobarro habló de la transformación que vivió en el reality, mientras que Oriana Ledesma mencionó que su sueño empezó a tomar razón ahí con las chicas. Kala también agradeció la oportunidad y el proceso junto a sus compañeras.

El programa recordó los talleres intensivos donde las participantes trabajaron la voz, el movimiento y la interpretación, además de enfrentar el desafío de grabar. En esa etapa es donde conocieron el nombre de la banda y convivieron con las frustraciones y alegrías mientras buscaban un lugar entre las cinco elegidas. Mía destacó que el concurso le dio seguridad, Sofi mencionó que era un sueño estar ahí y Magalí agregó, entre lágrimas, que hicieron que valga la pena.

El método de elección: cara a cara con el jurado

La definición se dio mediante un proceso individual y directo. Las cantantes se encontraron una por una, cara a cara, con el jurado para escuchar la decisión. El sistema funcionó así:

Primero, la candidata se sentaba frente al jurado y escuchaba las devoluciones. Las elegidas pasaban a la sala de ensayo de Chapeaux, donde cada nueva llegada se celebraba entre abrazos y lágrimas de alegría.

El orden de las decisiones fue el siguiente:

Juana fue la primera en saber que integraría la banda. Después siguió el turno de Mía, de quien Nicki Nicole destacó su dulzura, voz y versatilidad. Luego llegó la primera mala noticia: Oriana fue la primera en enterarse de que quedaba fuera del grupo.

El proceso continuó con Magalí, que rompió en llanto al recibir la confirmación, y Adolfina, que fue la cuarta elegida. En ese punto, Micaela y Sofía Helmich se despidieron del concurso. Finalmente, Kala fue la última en sentarse frente al jurado y completó la formación, gritando de emoción al reunirse con sus compañeras.

El debut y el primer show

Una vez armada la banda, las chicas regresaron al estudio para festejar con Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García, y posar para su primera foto oficial. El cierre del programa fue el estreno de "Me provoca", el primer videoclip oficial de Chapeaux, una canción que venían ensayando hace semanas y que ahora presenta las voces de las cinco ganadoras.

Para los que quieran verlas en vivo, Chapeaux tendrá su primer show en el Movistar Arena el 21 de enero de 2027.

¿Quiénes son las integrantes?

Mía Piñeiro tiene 18 años, es nieta del violinista Fernando Suárez Paz y le interesa la fotografía artística. El jurado destacó su naturalidad en la anteúltima gala.

Magalí Altamirano tiene 19 años y ya estuvo en el elenco del regreso de Soy Luna de Disney+. Fue la primera en asegurar un lugar en la casa al cantar "Vértigo" de Torres.

Kala Bidner tiene 21 años y es hija de la actriz Guadalupe Martínez Uría. En 2022 interpretó el Himno Nacional Argentino antes de un amistoso entre la Selección Argentina y Estonia.

Juana Distefano tiene 19 años y es creadora de contenido en YouTube desde 2015, donde tiene más de 100.000 suscriptores.

María Adolfina Pérez tiene 19 años y es de Basavilbaso, Entre Ríos. Llegó a Buenos Aires para estudiar Periodismo, pero se anotó en el programa y se destacó cantando "Girls Just Want to Have Fun" de Cyndi Lauper.

¿Creen que el grupo tiene química o se siente forzado el armado?