Marta Fort confesó cuánto llegó a gastar en un mes: 100.000 dólares

Espectáculos

Marta Fort dejó a todos helados al revelar que llegó a gastar 100.000 dólares en un solo mes. La confesión salió en el programa Fort Night Show, de Blender, durante una charla con el influencer Mernuel sobre sus hábitos de consumo.

Al principio, la joven trató de evitar la pregunta diciendo que era un número muy fuerte y grande. Pero como Mernuel no aflojó, terminó soltando la bomba: seis cifras. El influencer ni siquiera le creyó y llegó a decir que para él la cifra era más alta.

Para cerrar la discusión, Marta aclaró que esos 100.000 dólares fueron en gastos generales y de despilfarro, dejando fuera la compra de autos. Ante esta aclaración, Mernuel admitió que, efectivamente, era muchísimo dinero.

En las redes sociales no tardaron en reaccionar. Hubo de todo: desde gente que dice que con esa plata vive tres vidas, hasta quienes recordaron que el padre de Marta siempre decía que la guita estaba para disfrutarla. Otros, más sufridos, comentaron que no saben si en toda su vida llegaron a ver esa cantidad de dólares o que desearían que ella despilfarrara pagando sus cuentas.

El lado picaflor de Nazareno Casero

Pero no fue la única sorpresa. En una charla con Wanda Nara sobre su paso por MasterChef Celebrity, Marta contó que Nazareno Casero intentó acercarse a ella durante las grabaciones. La joven definió al actor como un picaflor y aseguró que todavía guarda los mensajes que intercambiaron, por si el actor llegaba a negar los hechos.

Wanda Nara se sumó a la anécdota y reveló que el actor también había intentado seducirla a ella regalándole una flor. Marta reaccionó entre risas y concluyó que Nazareno no le hace asco a nada.