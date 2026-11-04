Ronnie Wood cae en la red de Mario Pergolini

Espectáculos

Ronnie Wood, integrante de The Rolling Stones, visita este miércoles 4 de noviembre a Mario Pergolini en su programa Otro Día Perdido. El conductor, que volvió a la televisión después de 15 años de ausencia, recibirá al músico en una nota exclusiva confirmada tanto por el ciclo de El Trece como por la productora DF Entertainment.

La noticia generó un furor total entre los fanáticos de la banda británica. Desde las redes sociales de El Trece escribieron: "¡Mañana nos visita una leyenda del rock! Ronnie Wood, de los Rolling Stones, llega a Otro Día Perdido ¡Ni se les ocurra perdérselo!". El programa arranca a las 22:30 y se espera que sea el más visto desde que empezó la segunda temporada, ya que Pergolini viene pisando fuerte este 2026.

El artista llegó a la Argentina en la previa de su show. El guitarrista realizará el recital que dará el próximo viernes 6 de noviembre en el Movistar Arena.

Durante las dos temporadas de Otro Día Perdido pasaron grandes figuras nacionales e internacionales, pero la visita de Wood se perfila como la más esperada del año.