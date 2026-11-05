Fernanda Iglesias no se calló nada y le pidió cuentas a Santi Maratea: "Que me demande"

Espectáculos

Fernanda Iglesias rompió el silencio y le contestó a Santi Maratea luego de que el influencer publicara un descargo en sus redes sociales. Durante su participación en el programa Puro Show, la periodista se refirió a las acusaciones en su contra y dejó en claro que no le teme a una posible demanda judicial.

Iglesias explicó que su labor consistió en preguntar y contar lo que había sucedido en el refugio de Maratea, basándose en una investigación realizada por una influencer. Ante la posibilidad de un conflicto legal, lanzó: "Si él me quiere denunciar por daños y perjuicios, que me denuncie, que me demande, que haga lo que quiera, pero que me avise".

El misterio de la mediación

La periodista cuestionó la actitud de Maratea, quien había asegurado que ella no asistió a una mediación. Al respecto, Iglesias disparó: "Que no salga a hacer un reel de Instagram diciéndome ‘vos no fuiste’. ¿A dónde no fui? A un lugar donde nunca me convocaron".

Fernanda aseguró que nunca fue notificada de ninguna demanda ni mediación, y desafió al influencer a avanzar con los trámites legales, convencida de que así en la justicia se va a saber toda la verdad.

Cuentas pendientes

El punto más fuerte del descargo fue el pedido de transparencia sobre el dinero recaudado para el refugio de animales. "Santiago, presentá la rendición de cuentas y se acaba el tema. ¿Tanto te cuesta? Evidentemente, no la tenés, no la podés hacer", sostuvo la periodista.

Iglesias aclaró que nunca se afirmó que Maratea no hubiera hecho nada, pero puso la lupa sobre el destino de los fondos. Aseguró que el dinero recaudado es muy superior a lo que costó la obra realizada y agregó que, como dice Jorge Rial, hay algunos remanentes cuyo destino se desconoce.

Además, recordó que el propio Maratea había prometido presentar dicha rendición de cuentas cuando visitó el programa de eltrece, pero que hasta ahora no lo hizo. Cuestionó por qué no armó una ONG, ya que en esas organizaciones hay que rendir cuentas.

Ataques en redes y política

La periodista ironizó sobre su disposición a presentarse ante la justicia si es citada.

También se refirió a los insultos que recibió en redes sociales luego del video de Maratea. Contó que la acusan de ser kirchnerista o "kuka", algo que calificó como no entender nada de la vida, ya que ella fue despedida de un trabajo precisamente por no ser kirchnerista.

Iglesias cerró asegurando que no es fanática de ningún sector político y que tiene las cuentas muy claras.

¿Salió el tiro por la culata para Santi o la China se pasó de rosca?