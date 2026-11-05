Mónica Ayos y Diego Olivera: el tutorial definitivo para un chiste viral

Espectáculos

Mónica Ayos y Diego Olivera saben exactamente cómo manejar las redes. La actriz argentina y el actor compartieron un video en Instagram donde usan el humor y la complicidad para hacer un chiste sobre la duración de sus encuentros íntimos. El resultado fue un éxito total: más de un millón de likes y 42.000 comentarios, incluyendo risas de Flor Vigna y Facundo Arana.

La genialidad del video está en la sencillez y el timing. No hace falta que digan una sola palabra para que el mensaje quede clarísimo, especialmente cuando Ayos remató la publicación con la frase: “Duró menos que una notificación en pantalla”.

Cómo recrear la escena del limón

Para los que quieran entender la ingeniería detrás de este clip viral, acá tenemos el paso a paso de cómo lo hicieron:

Primero, el ambiente. Mónica Ayos aparece en la cocina, vestida cómoda con una musculosa gris, short animal print y el pelo suelto. Para darle el clima justo, pusieron de fondo el clásico "Careless Whisper" de Wham!, que ya te avisa que viene algo sensual.

Segundo, la acción inicial. La actriz empieza a cortar un limón concentrada en su tarea. En ese momento, Diego Olivera entra en escena con bermudas y chomba azul, se acerca y la abraza por detrás.

Tercero, el giro rápido. Olivera la levanta y se la lleva fuera de cuadro. Justo antes de desaparecer, Ayos pone cara de pícara y lanza el limón hacia arriba.

Cuarto, el truco de cámara. Mientras la fruta está en el aire, la cámara sigue su recorrido. El secreto es que, antes de que el limón vuelva a tocar la mesada, Mónica ya regresó al lugar.

Quinto, el remate. Ayos aparece acomodándose el short, atrapa el limón y se dispone a seguir cortándolo. Para cerrar la broma, mira a cámara y levanta las cejas, insinuando que lo que pasó mientras el limón caía fue extremadamente fugaz.

El secreto de una pareja que no se aburre

El humor es un ingrediente habitual en las publicaciones que comparten sobre su relación, que ya lleva 25 años. En una charla con ¡HOLA! Argentina en octubre de 2025, Ayos contó que el acuerdo entre ellos fue elegirse todos los días y que la admiración mutua es lo que mantiene vivo el enamoramiento.

Además, el humor es la herramienta que usan para acercarse cuando tienen puntos de vista opuestos. Esa complicidad es la que trasladan a Instagram, donde suelen mostrar su vida familiar y cotidiana.

Su historia también tuvo que adaptarse a los desafíos laborales. En 2006, Olivera recibió la propuesta de protagonizar Montecristo en México, y ambos consideraron que debía aprovecharla, aunque implicaba organizarse a miles de kilómetros de distancia. Recién en 2011 se mudaron definitivamente con sus hijos, Federico y Victoria. Con los años establecieron su base en Miami y mantuvieron su actividad profesional principalmente en México; Buenos Aires siguió siendo un destino frecuente para reencontrarse con sus afectos.

Sinceramente, que después de dos décadas sigan teniendo este timing para hacer chistes juntos es un golazo. ¿Será que el secreto de la estabilidad es saber reírse de uno mismo?