Dolli Irigoyen no se aguantó y retó a Mike Amigorena en MasterChef

Espectáculos

Hubo clima de tensión en MasterChef Celebrity Argentina. Dolli Irigoyen, que estuvo en el lugar de Germán Martitegui, se terminó enojando con la actitud de Mike Amigorena al momento de presentar su plato y lo expuso frente a todos los participantes y el jurado.

Todo pasó el lunes 2 de noviembre, en una gala donde tenían que cocinar algo inspirado en una playa de Brasil. Amigorena presentó una ensalada de camarones al vino con verduras de estación, farofa y vinagre de maracuyá, pero ya empezó mal porque dijo que eran langostinos cuando en realidad eran camarones, un detalle que Dolli no dejó pasar.

El problema escaló durante la evaluación. A la hora de evaluar el plato, el actor se puso a hablar con Wanda Nara en lugar de prestar atención. Ahí fue cuando Dolli saltó: “Mike, mira, te estoy hablando, te estoy haciendo una devolución y vos bolu***ado”. El actor se disculpó rápido, pero la tensión ya estaba instalada.

Para sumar más drama, la cocinera desarmó la preparación para verla mejor y le remarcó que no había picado los tomates como le habían recomendado. Damián Betular advirtió: “Hoy presiento que va a ser un día de reemplazados”.

Al final, el plato terminó salvando la imagen de Mike. Si bien Dolli le criticó que la presentación en un bol parecía un poke bowl y le mandó a estudiar, admitió que el plato tenía la frescura y el corazón de lechuga crocante de Brasil. Betular también destacó que estaba sabrosísimo, aunque el corte de los ingredientes no era el adecuado. A pesar de haber recibido delantal negro, Amigorena convenció al jurado y siguió en carrera.