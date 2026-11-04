Todo lo que tenés que saber sobre el Festival de Cine de Mar del Plata

Espectáculos

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata arranca este jueves 5 con la proyección de Caballo salvaje nueve, de Martin McDonagh. Sus directores artísticos, Gabriel Lerman y Jorge Stamadianos, aseguran que esta edición 41, la tercera que tienen a su cargo, es la mejor de su gestión, sobre todo en la competencia internacional, con dos títulos en carrera por los premios de Hollywood.

Para que el evento no sea "invisible" y no se repita lo que pasó el año pasado —donde una peli premiada en Berlín tuvo solo nueve espectadores—, la organización armó un plan concreto para llenar las salas. El método para lograrlo se basa en dos pilares: accesibilidad económica y comunicación digital.

Primero, bajaron los precios. La entrada general ahora sale 5000 pesos, mientras que en 2025 costaba 7000. También lanzaron paquetes de 10 títulos por 25.000 pesos, lo que deja cada entrada a 2500 pesos. Hasta ahora, ya se vendieron 15.000 anticipadas y hay 32 funciones agotadas.

Segundo, cambiaron la forma de difundir. Para evitar que las pelis pasen inadvertidas, decidieron comunicar unas 40 películas por día a través de Instagram. Además, están haciendo un foco fuerte en conectar con los vecinos de Mar del Plata para que el festival no sea solo para los cinéfilos que viajan, sino que los locales armen planes alrededor de la muestra.

En cuanto a la cartelera, hay títulos fuertes que ya están generando ruido. La bola negra es la más esperada: programaron tres funciones y las 2400 entradas ya volaron. También destacan Kindik, un drama de Kazajistán, y Los relatos, una película española con Juan Diego Botto y Marta Etura, estreno mundial que abre la competencia internacional. Otras películas en carrera en la temporada de premios son Ink, Fjörd, Tigre de papel y Rose.

Sin embargo, no habrá tantas estrellas internacionales caminando por la ciudad. Los directores explican que noviembre es un mes clave para las campañas del Oscar y el Globo de Oro, por lo que los estudios prefieren que las figuras se queden en Los Ángeles o Londres. A esto se suma la dificultad de llegar al país por el cierre de la pista en Ezeiza y la falta de conexiones aéreas directas.

Hubo un dilema financiero muy claro: elegir entre traer figuras o tener más películas. Como ejemplo, contaron que en 2025 tuvieron la posibilidad de traer a Jennifer Lopez, pero ella pedía un avión privado que costaba 50.000 dólares. Los organizadores prefirieron usar ese dinero para financiar un cuarto de todo el festival en lugar de traer a una sola estrella.

Este esfuerzo por llenar las salas no es solo por el orgullo. El festival de Mar del Plata es el único Clase A de América Latina, y para mantener esa categoría es imprescindible que el público asista. Si las salas siguen vacías, corren el riesgo de perder el lugar frente a otros festivales con más presupuesto, como los de Río de Janeiro, San Pablo, Morelia, Cartagena o Guadalajara.

Seamos honestos, preferimos mil veces tener pelis increíbles que una estrella que llega en avión privado y no vemos ni de lejos. ¿Ustedes irían a ver una peli aunque no sea el hit del momento?