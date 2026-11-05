Pampita y Martín Pepa estarían separados: el motivo detrás de la ruptura

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Pampita y Martín Pepa estarían separados hace aproximadamente 15 días. La noticia llegó de la mano de Yanina Latorre, quien reveló en el programa Sálvese Quien Pueda que la pareja se encuentra distanciada. Según la conductora, la ruptura estaría vinculada a los mismos conflictos que ya habían atravesado en otras oportunidades, marcando un nuevo ciclo de crisis en la relación.

Carolina "Pampita" Ardohain es modelo y conductora; Martín Pepa es empresario. Los rumores de ruptura ahora ponen en duda la estabilidad de la relación.

Los motivos del distanciamiento

De acuerdo con el relato de Latorre, la situación se habría precipitado luego de que Martín Pepa regresara a la Argentina hace aproximadamente un mes, tras finalizar su temporada de polo en el exterior. El reencuentro, que en teoría debía ser un momento de alegría, terminó no siendo el final esperado para la modelo.

La conductora explicó que él habría tomado la decisión de separarse por la misma situación de las últimas veces. En este sentido, la información recibida apunta a que la distancia, las agendas laborales y las diferencias habrían vuelto a jugar en contra. Además, Latorre aseguró que el entorno de Pepa considera que la modelo es muy intensa, un factor que habría contribuido al desgaste del vínculo.

El estado emocional de Pampita

Según lo revelado en el programa, Carolina estaría atravesando un momento de angustia debido a esta noticia. Latorre afirmó que la modelo se siente triste y que, por el momento, no tiene intenciones de que la separación se haga pública, intentando mantener la privacidad de su situación sentimental.

Sin embargo, la información sugiere que Pampita todavía mantiene la esperanza de recomponer la relación. Desde su perspectiva, el amor entre ambos no se habría terminado, lo que la llevaría a buscar una posible reconciliación a pesar del distanciamiento actual.

Versiones coincidentes y antecedentes

Para respaldar la primicia, Yanina Latorre aseguró que consultó a personas cercanas a ambos lados de la pareja. Según sus palabras, recibió versiones coincidentes de ambos lados que ubican la separación hace 15 días y apuntan a los mismos motivos de siempre.

Este escenario contrasta fuertemente con las imágenes que circularon durante el Mundial 2026. En aquel entonces, la pareja fue captada en Estados Unidos intercambiando besos apasionados mientras disfrutaban de la previa de uno de los partidos de la Selección Argentina. En esos videos, grabados por otros hinchas y difundidos por la cuenta de X de LAM, se los veía muy compinches, abrazados y relajados, ajenos a las miradas externas.

En aquel momento, los gestos de cariño y la complicidad en medio del clima festivo mundialista dieron la impresión de que la historia avanzaba a paso firme y que el vínculo atravesaba uno de sus momentos más sólidos. En ese momento, la conductora combinaba viajes, trabajo y compromisos personales con su relación con Pepa.