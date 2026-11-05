Santiago del Moro prepara un proyecto ambicioso y sin escándalos

Espectáculos

Santiago del Moro puso sobre la mesa un plan que hasta hace poco estaba bajo siete llaves. El conductor adelantó que están estudiando el formato de Bailando con las Estrellas para armar una temporada corta y basada en un formato original, y sin escándalos.

Este proyecto se inspira en la versión pionera de Inglaterra y tiene como antecedente la participación de Wanda Nara, modelo y conductora, en la versión de Italia. Ahora queda esperar a ver cuándo aparece la plata para que el plan se concrete.

Por otro lado, el mundo de la televisión se pregunta qué pasará con la mesa de Mirtha Legrand. Se está pensando en que la conductora pueda despedirse y hacer su último programa, con la idea de que llegue lo mejor posible a los 100 años. Los achaques de la edad, como el hecho de que está flaquita y habla muy bajito, ya hacen mella.

Sobre los posibles reemplazos, el rumor de que Moria Casan podría ocupar ese lugar no tiene asidero. En sintonía con lo que dijo Flor de la V, la postura es que el programa debe terminar con la Chiqui.

Finalmente, resurgió la pelea entre Eliana Guercio y Edith Hermida. El tema volvió a salir a la luz gracias a Marixa Balli en el programa Cortá por Lozano, recordando que ambas trabajaron juntas en una radio. La actual conductora de Bendita TV, Eliana Guercio, recordó que su excompañera hacía algo no muy agradable en el estudio, como poner los pies descalzos sobre la mesa.

¿Se puede imaginar un Bailando sin peleas o es básicamente imposible?