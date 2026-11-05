Lollapalooza Argentina 2027: ya sabemos quiénes tocan cada día y cuánto cuestan las entradas

Espectáculos

Lollapalooza Argentina 2027 ya soltó la bomba y confirmó su programación detallada por día. El anuncio llegó el 3 de noviembre y dejó claro que el festival se realizará en el Hipódromo de San Isidro los días 12, 13 y 14 de marzo. La edición número doce va a ser una locura con más de 70 propuestas musicales repartidas en cinco escenarios, mezclando rock, pop, hip hop y electrónica.

Para los que no saben, Lollapalooza es uno de los festivales más grandes de Argentina, un evento anual que nació en Chicago en 1991 y llegó a nuestro país en 2014. Es el lugar donde conviven bandas internacionales con lo mejor de la escena local, que se realiza cada marzo.

Viernes 12 de marzo: el regreso de los Killers

El primer día se viene fuerte con The Killers como cabeza de cartel. La banda estadounidense, integrada por Brandon Flowers, Dave Keuning, Mark Stoermer y Ronnie Vannucci Jr., vuelve al festival después de haber estado en 2018, así que prepárense para cantar a los gritos Mr. Brightside y Somebody Told Me. También se suman The Neighbourhood con su onda de rock alternativo californiano y Fontaines D.C., la banda irlandesa que se hizo notar con su disco Romance.

La electrónica británica estará representada por The Prodigy, mientras que el toque nacional lo pone Dillom. En cuanto a los artistas internacionales, llegan RAYE desde Gran Bretaña, el estadounidense Malcolm Todd y ADÉLA desde Eslovaquia. El lado electrónico del viernes se completa con Marlon Hoffstadt, Boys Noize, Mind Enterprises y AYYBO.

Para cerrar la jornada del viernes, el line-up incluye a Midnight Generation, Ela Taubert, Princesa Alba, Folgar, Santos Bravos, Kchiporros, Natalia Lacunza, Joaco Burgos, Mai Lawson, Varese, Sol Porro, Pato Mallet y Las Sombras.

Sábado 13 de marzo: Tini hace historia

El sábado es el día de los hitmakers. Travis Scott llega con sus shows monumentales y despliegues visuales que ya son marca registrada. Pero la noticia más fuerte es que Tini se convierte en la primera mujer argentina en encabezar el festival, aprovechando todo el impulso de su espectáculo FUTTTURA. A ellos se suma el rock de Queens of the Stone Age, liderados por Josh Homme.

La variedad sigue con Rawayana, el grupo venezolano que mezcla reggae, funk y pop, junto a Geese y Slayyyter desde Estados Unidos. También hay espacio para el fenómeno de streaming Un Poco de Ruido, que lleva su cumbia directamente al escenario.

La electrónica del sábado queda en manos de Four Tet, Carlita, Sammy Virji y Tiga. Además, la grilla se llena con Angine de Poitrine, Julia Wolf, Die Spitz, Mateo Dufour Live, Yorghaki, Juana Rozas, Francisca Valenzuela, Broke Carrey, Lolu Menayed, Sofía Mora, Ara, Palo, Fabrizio y Hellolola.

Domingo 14 de marzo: el cierre con Charli xcx y Guetta

El último día se viene con una energía altísima. Charli xcx, que rompió todo con su álbum Brat, encabeza la jornada junto a David Guetta, uno de los DJ y productores más reconocidos de la escena electrónica. Para los amantes del rock, el domingo es el turno de Cage the Elephant y Dominic Fike, que mezcla pop, indie y hip-hop.

El pop alternativo llega con Sombr, mientras que la música británica se hace presente con Lola Young y el soul y R&B estadounidense con Leon Bridges. En la parte local, vuelve la banda mendocina Usted Señalemelo y se suma el grupo pop K4OS.

El cierre del festival se completa con The Avalanches, Boy Harsher, Snow Strippers, Amaia, Daniela Spalla, Violet Grohl, Ninajirachi, Rivo, Juan Hansen Live, TOMORA, Enzocerobulto, Zé Pequeña, Dandára, Hana Fox, Molle y La Ramona.

Entradas y transmisión

Si ya tenés el presupuesto armado, las entradas individuales ya están a la venta exclusivamente por All Access. Las pases diarias están en preventa 1 a $195.000 más cargo por servicio, y se pueden pagar en seis cuotas sin interés de $32.500 con tarjetas Santander Visa.

Para los que quieren vivir la experiencia completa, los abonos para los tres días están en preventa 5 a $395.004 más cargo por servicio, también financiables en seis cuotas sin interés de $65.834. Si no llegás a comprar o no podés ir, Flow va a transmitir en vivo las tres jornadas desde todos los escenarios.

La grilla está equilibrada, pero Tini encabezando el Lolla es un movimiento maestro. ¿Ustedes a qué día irían si solo pudieran elegir uno?