El misterio del casco desaparecido: quién se robó el accesorio de Lali en su casamiento

Espectáculos

El casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat tuvo de todo: glamour, invitados famosos y una fiesta inolvidable. Pero hubo un detalle que pasó de ser un momento romántico a un episodio insólito. Uno de los accesorios más llamativos del look de la cantante desapareció misteriosamente y la pareja tuvo que hacer un trabajo de detective revisando los videos para descubrir quién se lo había llevado.

Lali es una cantante, actriz, compositora y empresaria argentina que empezó su carrera en novelas como Rincón de Luz y Chiquititas, además de formar parte del fenómeno Casi Ángeles con los Teen Angels.

El accesorio perdido

La pieza que desapareció no era cualquier cosa: se trataba del mesh hat. Este casco exclusivo, hecho con cuentas transparentes y cadenas de cristales, era la estrella del segundo look de Lali, quien lo combinó con un mini vestido strapless y lentes de sol oscuros. Una apuesta de estilo que, obviamente, no pasó desapercibida.

Cuando terminó la fiesta y llegó el momento de guardar los recuerdos, el casco no estaba por ningún lado. Pedro Rosemblat contó en el programa de streaming Industria Nacional que la situación generó mucha preocupación porque los objetos de un casamiento son testimonios materiales de la alegría vivida y, según sus palabras, el casco era una "parte imprescindible del look de la novia".

La búsqueda y el culpable

La búsqueda empezó al día siguiente. Lali advirtió que no encontraba el accesorio y empezó a reconstruir la noche preguntando si se lo había sacado en algún momento o si se lo había dado a alguien. Entonces, la pareja decidió revisar los registros audiovisuales del evento.

Ahí apareció la verdad: Ian Ayesa, productor de Gelatina, fue captado en los videos retirándose de la fiesta con el accesorio de Lali puesto sobre la cabeza. En el video se lo ve luciendo el casco mientras se dirige hacia un auto, con una botella de cerveza prácticamente terminada.

El descargo y la devolución

La revelación dejó a todos en el estudio tentados de risa. Ayesa, al verse expuesto, reaccionó con humor y pidió perdón a Mariana. Pero el dato más gracioso es que Pedro mostró un mensaje que el productor le había mandado después de la celebración reconociendo el hecho.

En el texto, Ayesa escribía: "Tengo el coso que se puso tu Lali en la cabeza. Te lo doy el martes. Fiestón". Al final, la pieza fue recuperada y volvió a sus dueños. Lo que pudo ser un drama terminó siendo una anécdota desopilante donde el ladrón resultó ser alguien del entorno laboral de Pedro.