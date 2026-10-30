Zaira Nara y Jakob Von Plessen: volvieron pero con una regla innegociable

Espectáculos

Zaira Nara y Jakob Von Plessen decidieron volver a apostar por su amor y por la familia que armaron. Aunque la presentadora mantuvo la situación actual con el padre de sus hijos bajo perfil, en una entrevista reciente decidió contar los detalles de cómo fue la reconciliación y cuáles son los acuerdos que pactaron para que esta vez funcione.

Zaira Nara es una modelo y actriz argentina de ascendencia libanesa. Ella y Jakob Von Plessen son los padres de Malaika y Viggo, pero en 2022 habían decidido ponerle un punto final a su relación. Sin embargo, hace pocas semanas revelaron que están juntos nuevamente, aunque no quieren repetir la misma modalidad de pareja que tuvieron en el pasado.

Independencia total y cero mudanzas

Lo más llamativo de este regreso es que la reconciliación no implicó volver a vivir bajo el mismo techo. La modelo y el empresario continúan viviendo en casas separadas y, por el momento, no tienen planes de compartir un hogar. Zaira vinculó esta decisión a la independencia que lograron y a la etapa familiar que están atravesando ahora.

Según explicó la conductora en el ciclo de DGO Stream llamado Vale cuatro, el tiempo que pasaron separados les permitió organizar sus vidas de una manera que hoy no quieren modificar. Ambos tienen vidas muy independientes y viajan mucho, por lo que decidieron conservar esos hábitos. "Con los viajes que tenemos, con la vida que tenemos y la estructura que empezamos a armar de separados, lo disfrutamos tanto que dijimos: ‘Che, esto no se toca’", confesó Zaira Nara durante la charla con Sabrina Rojas.

Un equilibrio entre el amor y la crianza

La pareja busca mantener los espacios individuales que cada uno construyó durante estos años sin descuidar el proyecto familiar. El objetivo es encontrar un equilibrio entre el vínculo sentimental, las responsabilidades del día a día y la crianza de sus hijos, manteniendo una organización que ambos consideran beneficiosa.

Sobre el tema de la convivencia, Zaira reflexionó sobre cómo cambian las necesidades de una pareja a medida que los hijos crecen. Sostuvo que vivir juntos es fundamental y casi imposible de evitar cuando hay bebés o chicos muy pequeños, ya que la rutina y los cuidados cotidianos hacen que sea inevitable. No obstante, considera que su situación actual les permite pensar el vínculo desde otra perspectiva.

Para cerrar el tema con humor, la modelo describió la dinámica actual con una comparación que hizo reír al estudio: "Es como que estoy conociendo a una persona que tiene hijos, pero que los hijos son los míos". Incluso agregó, divertida, que si Viggo llora, menos mal que lo puede retar. Con esto, dejó en claro que esta vuelta no implica volver al esquema anterior y que la prioridad absoluta son los espacios personales de cada uno.

¿Y ustedes se animarían a volver con un ex pero viviendo en casas separadas?