Amor y oro: María O’Donnell confirmó que está de novia

Espectáculos

María O’Donnell está viviendo una semana ideal. No solo se consagró con el Martín Fierro de Oro de Radio, sino que también confirmó que volvió a apostar al amor. En una charla con Sebastián Wainraich en Urbana Play, la conductora soltó entre risas que tiene novio, dejando atrás sus años de soltería.

Ante la curiosidad del conductor, O’Donnell aclaró que su pareja no es ni político ni periodista, sino diseñador gráfico. Se trata de Fernando “Rapa” Carballo, un profesional nacido en París en 1969, criado en Buenos Aires y radicado en Barcelona desde 1998.

La historia de estos dos tiene ese toque de "destino" que nos encanta. Si bien se conocían hace tiempo por temas laborales, el vínculo cambió cuando volvieron a coincidir en el proyecto editorial de "Montoneros, una historia visual", el último libro de la periodista, del cual Carballo fue el responsable del diseño.

Lo más curioso es que, en ese momento, ambos estaban en otras relaciones. Recién después de sus respectivas separaciones decidieron darse una oportunidad.

Sinceramente, nos parece un planazo: ganar el premio más importante de la radio y sumar a alguien que además te ayuda a que tus libros queden impecables. ¡Un combo completo!