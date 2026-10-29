Caos y glamour en la alfombra rosa de los Premios Ídolo 2026

Espectáculos

La Usina del Arte fue el escenario de la Romantic Carpet de los Premios Ídolo 2026, donde creadores, streamers y figuras digitales se lucieron bajo la lupa de Patricia Profumo, Verónica de la Canal, Benito Fernández y Roberto Piazza.

Las categorías incluyen desde podcast hasta deporte y cultura.

Los aciertos y las observaciones

Sofía Gonet, conductora de los premios, acertó con un vestido drapeado color champagne y un collar de perlas que, según Verónica de la Canal, combinó perfecto con la temática de la alfombra. Por otro lado, Grego Rossello, también conductor, eligió un traje negro con camisa blanca de volados. Si bien Benito Fernández dijo que se lo veía lindo y que le gusta que se juegue, tiró un dardo: las mangas le parecieron demasiado para él.

En el lado de las nominadas, Milagros Ad, de la categoría Moda, deslumbró con una propuesta barroca e innovadora: un corset bordado y una falda lánguida en colores pastel. Para Patricia Profumo, el conjunto fue fresco y divertido. En cambio, Paulina Cocina, nominada en Gastronomía, apostó por un total black que no convenció del todo a Profumo, quien sugirió que una falda más larga hubiera sido mejor para espigar la figura, ya que los fruncidos en la cadera suelen denotar lo contrario.

Transparencias y looks nupciales

Julieta Poggio se llevó un aplauso de Profumo por su traje velado de encaje blanco estilo lingerie, definiéndolo como sexy, vanguardista y fashionista. En la misma línea blanca, Juli Puente, nominada en Deporte, usó un traje austero con falda amplia y velada que le dio una impronta nupcial y despojada.

Flor Vigna también fue a lo seguro con el blanco, luciendo una creación de Verónica de la Canal con encaje, transparencias, plumas y perlas. La diseñadora aseguró que cumplió perfectamente con el dress code, viéndola moderna y elegante.

Apuestas masculinas y parejas

El sector masculino tuvo de todo. Diego Poggi, nominado en Cultura, Tecnología y Especialistas en Redes, sorprendió con un traje blanco y camisa color tabaco con saco cruzado sin solapa, un look que Profumo calificó de fresco y sexy. Lauta, nominado a la Canción más viral, también usó saco blanco con detalles drapeados y pantalón negro de cintura alta, algo que Verónica de la Canal aprobó totalmente.

Jero Freixas, nominado en la categoría Futbolero, eligió el azul con una corbata dorado fuerte y detalles en rojo. Profumo consideró la propuesta divertida y arriesgada. Por su parte, Lizard, nominado como Ídolo Notero, fue con un traje celeste de saco corto, camisa negra estampada y anteojos oscuros.

En cuanto a las parejas, Tefi Russo y Joaquín "Pollo" Álvarez fueron calificados como una pareja ejemplar por Profumo. Ella fue básica con un diseño pret a porter y pantalón capri, mientras que el Pollo mantuvo su estampa con un traje elegido a la perfección en un esquema white & black.

El resto de la pasarela

Belu Lucius y Javier Ortega Desio también marcaron presencia; ella con un vestido de lentejuelas blanco y plateado que Roberto Piazza definió como muy Hollywood y sexy, mientras que él fue con un traje negro.

Lara López Calvo, nominada en Actualidad, estuvo sobria con un vestido cruzado, amplio escote, tajo y un choker barroco. Marta Fort optó por una línea clásica con vestido largo, transparencias y bordados plateados, combinándolo con zapatos blancos y el pelo recogido.

Para cerrar, Carito Muller posó embarazada con un vestido cuyo color y diseño fueron calificados con un 10 por Profumo, destacando el uso de un foular de gasa. Finalmente, Dani Troncoso, nominado en Health, se llevó el elogio de fashionista por su blusa de satén rosado con corselete y pantalón negro.