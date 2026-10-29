Andrea del Boca trabó las negociaciones en Carlos Paz por sus exigencias de hospedaje para 2027

Espectáculos

Andrea del Boca armó un lío en Villa Carlos Paz por sus pretensiones inmobiliarias. La actriz quiere firmar contrato para la temporada de verano 2027, pero las negociaciones están frenadas porque no se pone de acuerdo con el hospedaje familiar.

El tema es que las productoras ahora manejan un presupuesto fijo para el alquiler y, si el artista quiere algo más lujoso, tiene que poner la diferencia de su bolsillo. Pero Del Boca rechazó los departamentos modernos a estrenar. Según explicó el periodista Pablo Layús, la actriz exige una casa grande porque quiere que viajen con ella su mamá y su hija.

Guerra de teatros

En medio de este drama por los metros cuadrados, la actriz logró un movimiento maestro en el circuito teatral. Del Boca se quedó con el escenario del teatro Candilejas 2.

Esa sala era el terreno fijo de Nazarena Vélez, quien estuvo yendo siempre ahí, pero como no llegaron a un acuerdo económico, Vélez terminó mudando su obra al Teatro Del Sol. Aprovechando ese hueco, la producción de Andrea avanzó rápido y firmó los contratos para quedarse con el lugar.

La conductora Yanina Latorre no dejó pasar la jugada y analizó que la actriz la "primereó" al teatro. Latorre agregó que Del Boca fue a Gran Hermano para volver a trabajar y se preguntó hace cuánto no estaba en teatro: "Le salió bien".

¿Se puede ser tan exigente con el alquiler en esta economía?