El blooper de Marta Fort con Caro Trippar que ya es viral

Espectáculos

La alfombra rosa de los Premios Ídolo fue el escenario de un momento bastante incómodo, pero muy divertido, protagonizado por Marta Fort y Caro Trippar. Todo pasó durante una entrevista con Diego Poggi en Telefe, donde la influencer celebró su regreso al canal y comentó que cierra el año con un balance positivo, aunque admitió que los primeros meses fueron más movidos.

La charla empezó súper relajada y con un tono informal. Antes de entrar en tema con la ceremonia, Caro Trippar le tiró una propuesta concreta a Marta: quiere ir a la fábrica de Felfort para filmar un día de trabajo en la planta de producción de chocolates de la familia de Ricardo Fort. Caro fue súper clara con lo que quería; tiene ganas de ponerse los elementos de protección y participar de la experiencia por un rato para mostrarle ese universo a sus seguidores.

Marta recibió la idea con onda y se puso en modo jefa. En medio de las bromas, se presentó como la persona que podía autorizar la visita y soltó un "Yo, como dueña, te lo puedo cumplir". Esta frase dejó a Caro sorprendida, que enseguida le preguntó si realmente era la dueña de la compañía. Ahí saltó Diego Poggi para seguirle la corriente al chiste. Después de las risas, Marta aclaró que podía cumplirle el deseo una vez que hiciera las gestiones necesarias, dejando la recorrida por la fábrica como un plan pendiente.

Pero el momento cumbre llegó cuando Diego Poggi llevó la conversación hacia la edición de los Premios Ídolo. Caro recordó que ya había ido el año anterior y destacó que la producción de este evento tiene una escala mucho mayor. Fue ahí que Marta Fort, convencida de que la otra influencer competía en alguna de las categorías de la noche, lanzó la bomba: "Yo la verdad vi tu terna y te tengo muchísima fe".

El silencio que siguió fue el preludio del desastre. Caro, totalmente descolocada, preguntó entre risas: "¿Yo no estoy nominada?". La respuesta de Marta fue un "no" seco que dejó en evidencia que no tenía idea de quién estaba en las ternas. Diego Poggi reaccionó al toque y trató de salvar la situación recomendándole a la joven que no dijera nada más para no empeorar las cosas.

Para suerte de todos, Caro Trippar se lo tomó con muchísimo humor. Se rió de la calma de la situación y señaló que todo eso estaba quedando grabado. Incluso terminó la secuencia con cariño hacia Marta. Marta siguió el juego de la broma y no se puso a dar explicaciones profundas sobre el error.

Diego Poggi, que ya sabe cómo funciona internet, le avisó a la influencer que ese fragmento era oro puro y que ya tenía un viral listo. Caro coincidió en que todo estaba siendo registrado por las cámaras, convirtiendo el blooper en el contenido estrella de la noche.

Para cerrar el momento y compensar la vergüenza de la nominación inexistente, Marta volvió al pedido inicial de la fábrica de chocolates y afirmó que por eso Caro se había ganado el pase a Felfort, asegurando así la visita que había pedido al principio. Después de este intercambio, el conductor despidió a la invitada para seguir con los demás entrevistados de la alfombra.

Al final, la noche dejó dos cosas claras: Caro Trippar podrá grabar en Felfort y Marta Fort tiene que repasar la lista de nominados antes de dar apoyo público. ¿Quién no se mandó una así en una salida?