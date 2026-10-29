La China Suárez saludó a un amigo y dejó aparecer a Benjamín Vicuña en la foto

Espectáculos

La China Suárez volvió a generar ruido en las redes sociales por un detalle que nadie pasó por alto. La actriz compartió una serie de historias de Instagram para saludar por su cumpleaños a Tomás Garrahan, uno de sus amigos más cercanos, pero una de las fotos eligió el camino del caos: apareció Benjamín Vicuña.

Para el saludo, la China armó una secuencia de siete imágenes donde distribuyó las palabras de su mensaje. La frase final, cargada de afecto, decía: “Feliz nacimiento, amigo bueno, gracioso, mágico. Te amo”. El problema es que justo en la última foto, donde escribió el “te amo”, se ve a Vicuña detrás de ella y de Garrahan en una imagen en blanco y negro junto a un perro.

El descuido —o la jugada— fue detectado rápidamente en X, donde cuestionaron que, de todas las fotos posibles, la actriz haya subido una donde aparece su ex con la cabeza cortada. La pregunta que flota en el aire es si la China no se dio cuenta del detalle o si fue una decisión totalmente deliberada.

La situación es todavía más picante porque la relación entre la actriz y el actor chileno está en un momento muy tenso. Según se sabe, no tienen diálogo directo y toda la comunicación entre los dos se maneja a través de sus abogados.

Por ahora, la China Suárez no dio ninguna explicación pública sobre la elección de la postal. Mientras ella guarda silencio, el saludo de cumpleaños terminó convirtiéndose en el tema de conversación central de las redes sociales.

¿Fue un error de edición o un mensaje subliminal?