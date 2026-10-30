Preocupación por Carmen Barbieri: se descompensó en la calle y no pudo ir a trabajar

Espectáculos

Carmen Barbieri tuvo un episodio fuerte en la calle mientras se disponía a subir a un auto para ir a trabajar. La conductora se mareó y se descompensó, lo que hizo que no pudiera asistir a su programa. En mensajes enviados al periodista Pampito, Barbieri admitió que no estaba muy bien, que se sentía débil y con la presión baja, relatando que se le nubló todo al intentar subir al vehículo.

Este hecho ocurre después de que la artista intentara retomar su rutina laboral el lunes y el martes, haciendo un esfuerzo especial tras haberse ausentado la semana anterior. Sin embargo, la conductora confesó que hoy se quedó sin fuerzas y que tiene un broncoespasmo terrible.

Según contó Pampito, Barbieri estaba acompañada en su casa al momento de responder los mensajes. Su asistente, Gaby Guer, también estuvo pendiente de su estado y confirmó que esperaban la visita de un médico para evaluar el cuadro.

Un cuadro complejo

Este nuevo episodio se suma a los problemas de salud que Carmen ya había mencionado. La semana pasada, la conductora explicó que le agarró "todo junto": un cuadro de broncoespasmo, gripe y meningitis, con una fiebre que alcanzó los 40 grados.

En un audio enviado a la periodista Karina Iavicóli, Barbieri relató que estuvo en la cama desde el domingo pasado y que el lunes quisieron internarla, aunque finalmente decidieron que continuara el tratamiento en su hogar.

En ese mismo mensaje, la artista había intentado llevar tranquilidad al decir que, después de una semana entera, ya se encontraba sin fiebre, sin dolor de cuerpo, sin transpirar, sin mareos y sin escupir sangre. A pesar de eso, hizo hincapié en que sigue muy mal de los bronquios y de todo su aparato respiratorio, por lo que necesita cuidados específicos para recuperarse.