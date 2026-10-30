Escándalo total: Alejandro Cupitó reveló que Wanda Nara le limpiaba la casa

Espectáculos

Wanda Nara no para de generar ruido. Mientras algunos siguen impactados por el topless que subió a Instagram en las últimas horas, donde presumió haber bajado casi diez kilos, apareció un dato nuevo que dejó a todos recalculando: Alejandro Cupitó contó que, hace años, ella le limpiaba la casa.

Cupitó, actor y exasistente de Susana Giménez, recordó en el programa No tan Pronto que tuvo una historia linda con la conductora de MasterChef Celebrity cuando ambos eran muy chicos. Según sus palabras, cuando él se había mudado, Wanda iba los fines de semana para ayudarlo a limpiar y ordenar.

Pero el momento más polémico llegó cuando el artista mencionó el tema de la virginidad de la mediática. Cupitó contó que le dio mucha risa cuando leyó en las revistas que ella era virgen, ya que, según él, Wanda había estado en su casa.

La reacción en X fue inmediata y nada amable. Los seguidores de la modelo no perdonaron el comentario y fulminaron a Cupitó con críticas feroces. Algunos usuarios le tiraron que era un ordinario, mientras que otros sugirieron que el actor solo estaba buscando cámara.

Sobre Cupitó, sabemos que nació el 8 de noviembre de 1976 y que estudió Comunicación Social después de empezar Ingeniería Electrónica. En su carrera pasó por el teatro, trabajó con Carmen Barbieri y se desempeñó como productor y periodista.