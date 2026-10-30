Yeyo de Gregorio confesó que no lo invitaron al casamiento de Lali Espósito

Espectáculos

Yeyo de Gregorio soltó una bomba: no fue invitado al casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat. Para los que no saben, ellos se conocen hace más de 20 años, arrancaron su carrera artística al mismo tiempo y compartieron un montón de laburos, pero parece que la magia se terminó.

En LAM, Yeyo confesó que pasaron cosas en el medio y que, aunque eran amigos de toda la vida y sus familias eran muy amigas, el vínculo se cortó. No quiso entrar en detalles porque dijo que no tiene ganas de hablar mucho de eso, pero dejó claro que ya no son amigos.

¿Qué pasó entre ellos?

Cuando le preguntaron si él había hecho algo para enojar a Lali, el actor tiró una reflexión bastante picante sobre la fama. Yeyo explicó que cuando uno está arriba se banca menos, y que antes las tolerancias eran más amplias y hoy todo está más sensible. Habló de "formas", pero aclaró que no pasó nada en particular.

Para que no haya confusiones, aclaró que este distanciamiento no tiene nada que ver con la pelea que tuvo con Nico Vázquez en 2020, relación que, por cierto, ya arregló.

El cariño sigue intacto

A pesar de que no hubo invitación al altar, Yeyo aseguró que no guarda ningún resentimiento y que sigue bancando a Lali. Confesó que le dolió el alejamiento porque la sentía como una hermana y que siempre va a querer que ella y su familia estén bien.

Para cerrar, dijo que si Lali lo invita, iría sin problemas porque se siente parte.

¿Se habrá pasado de rosca Lali o Yeyo metió la pata con alguna "forma"?