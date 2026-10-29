Gimena Accardi se mostró con tres bikinis y un baile súper romántico con Seven Kayne

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Gimena Accardi decidió abrir las puertas de su vida personal en redes sociales y lo hizo con todo: tres bikinis con estilos totalmente distintos y un baile romántico junto a su novio, Seven Kayne. La actriz mezcló la moda con el romance, dejando ver que está disfrutando de un presente muy tranquilo.

En cuanto a los looks, Accardi apostó por la variedad. El primer modelo es una combinación de rosa viejo con verde lima, con un corpiño triangular estilo halter de breteles finos y una bombacha de tiro bajo. El segundo bikini es más arriesgado, con un estampado geométrico en tonos marrones, blanco y detalles en bordó oscuro, sumando copas armadas y lazos ajustables en los costados.

Para cerrar la terna, eligió una opción mucho más sobria: un conjunto marrón chocolate con un aplique metálico dorado en el centro del corpiño triangular. Definitivamente, hay un look para cada mood del verano.

También compartió un baile con Seven Kayne. Este momento íntimo es solo una parte más de lo que vienen compartiendo el músico y la actriz, quienes hicieron pública su relación durante este año.

Para los que no están al tanto, la historia de estos dos empezó en noviembre de 2025. Se conocieron mientras filmaban TILF, una serie erótica de formato vertical para el canal de streaming OLGA. Al principio, la química que tenían en el set disparó mil rumores, aunque muchos pensaron que era solo una estrategia de marketing para promocionar la serie. Meses después, ambos hicieron pública su relación.

Nos encanta verla así de feliz y con esos looks que son un fuego. ¿Cuál de los tres bikinis elegirían ustedes para ir a la playa?