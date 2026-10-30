Mario Pergolini frenó su programa por un ruido extraño y terminó exponiendo a una espectadora

Espectáculos

Mario Pergolini tuvo un momento bizarro en su programa Otro día perdido, transmitido por eltrece, cuando un ruido persistente que venía del público lo obligó a interrumpir todo. El conductor decidió buscar a la persona responsable del sonido y terminó con una respuesta que nadie se esperaba.

El episodio ocurrió mientras el presentador estaba compartiendo una anécdota sobre sus frustraciones cuando trabajaba como vendedor, en una charla donde también participaban Rada y Evelyn Botto. En medio del relato, un sonido extraño empezó a sonar en el estudio y llamó la atención de todo el mundo.

El misterio del grillo en el estudio

Al principio, Pergolini bromeó con que podía tratarse de un grillo. Sin embargo, notó la reacción de una mujer sentada en las primeras filas y le preguntó directamente si el sonido venía de su teléfono.

La espectadora terminó reconociendo que, efectivamente, era su celular, lo que desató las risas de todos los presentes. El sonido era tan particular que Rada, sorprendido, comentó: “Me estás jodiendo que hay un grillo”.

Una alarma para el gimnasio a las diez de la noche

Pergolini quiso profundizar en el misterio y le llegó a preguntar a la mujer si el ruido era un recordatorio para tomar alguna medicación. Le dio tiempo para que sacara el celular y apagara la alarma.

Cuando la mujer explicó el motivo del aviso, dejó desconcertados a los integrantes del programa. Contó que había programado el recordatorio “para ir al gym”, un dato que llamó la atención de todos porque eran cerca de las 22:30. Ante este horario, Evelyn Botto comentó que era tarde.

Sospechas y cargadas en vivo

Lejos de dar el tema por terminado, Pergolini aprovechó la situación para tirar algunas sospechas sobre los planes nocturnos de la mujer. El conductor bromeó con que ella le estaba mintiendo a alguien en su casa al decir que se iba al gimnasio a las once menos cuarto, lo que provocó carcajadas en el estudio.

Rada se sumó al juego y le advirtió a la espectadora que todo estaba saliendo al aire, por lo que cualquier persona que estuviera viendo el programa en ese momento podría descubrirla.

Después de varios minutos de chistes, Pergolini le preguntó si ya podía continuar con el ciclo. Una vez que ella dijo que sí, el conductor pidió un aplauso para el “grillo”, haciendo referencia al sonido del teléfono. Además, Pergolini explicó cómo la había detectado: vio que ella sintió culpa de inmediato y dijo "shh" apenas empezó a sonar la alarma.

¿Quién era el acompañante?

El intercambio siguió cuando Pergolini notó que había un joven sentado cerca de la mujer y quiso saber si habían llegado juntos. Cuando el chico respondió que no la conocía, el presentador empezó a especular en tono de broma sobre el vínculo que podrían tener, sugiriendo que podría ser su hijo o una pareja más joven.

Sin embargo, enseguida frenó las cargadas al notar que no sabían nada sobre la identidad de la mujer. Para cerrar las cargadas, ironizó: “Ahora resulta que la señora es jueza de la Nación y nosotros le estamos diciendo esto…”.

Finalmente, Rada y Botto comentaron que las personas que se sientan cerca del escenario suelen tener algún vínculo con la producción. Pergolini cerró el episodio diciendo que todo aquello era rarísimo.

Mario Pergolini es un radialista, periodista, productor y empresario argentino, conocido por ser el creador y presentador de Caiga Quien Caiga (CQC) y fundador de la productora Cuatro Cabezas.