Zaira Nara, la China Suárez y Gimena Accardi ya marcaron la tendencia para el verano 2027

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El mundo de la moda ya empezó a palpitar el verano 2027 y algunas celebridades no esperaron más para mostrar sus primeras apuestas de mallas de dos piezas en las redes sociales. Lejos de ir por los modelos clásicos, Zaira Nara, la China Suárez y Gimena Accardi coincidieron en un formato que promete ser el centro de todas las miradas durante los próximos meses: la microbikini. Con el regreso de los días templados, estas tres figuras posaron con diseños muy particulares que confirman que la moldería minimalista sigue más vigente que nunca.

Zaira Nara, modelo y actriz, la China Suárez, actriz y cantante, y Gimena Accardi, también actriz, reflejaron estilos muy diferentes entre sí, aunque todas se pusieron de acuerdo en una sola cosa: las piezas diminutas. Zaira Nara eligió un conjunto íntegramente amarillo, un tono vibrante que resaltó su bronceado frente al espejo, con una microbikini de moldería clásica de triángulo y tiras finas para atar a los costados.

Por su parte, Gimena Accardi se sumó a la tendencia con una variedad de opciones que demostraron la versatilidad de este corte reducido. Sus elecciones incluyeron desde el formato triangular clásico con combinaciones cromáticas sutiles hasta diseños con estampas geométricas oscuras. En estos últimos, Accardi utilizó corpiños armados y bombachas de tiro bajo decoradas con arandelas metálicas, dejando claro que la versión más pequeña del traje de baño de dos piezas es el comodín indiscutido para los días de descanso.

Un fenómeno que cruza fronteras

La obsesión por las microbikinis no es algo que pase solo en América Latina. En las pasarelas internacionales de Milán, París y Nueva York, las firmas globales más importantes ya decretaron que el diseño XS va a continuar en la cima de la pirámide fashionista. Tanto las marcas de lujo como las etiquetas masivas decidieron reducir la tela al mínimo indispensable. El objetivo es claro: priorizar un bronceado uniforme y mantener la comodidad sin tener que resignar la elegancia.

Este formato, que deja al descubierto gran parte del cuerpo, se terminó consolidando como un símbolo de libertad estética. Los modelos hiperestructurados ya quedaron en el pasado; ahora la tendencia global busca la simpleza de los cortes rectos. Para sumar sofisticación sobre la piel, se están priorizando las texturas con relieve, como el tejido de punto o el lurex, además de apliques metálicos sutiles que aportan un destello especial.

El arte de combinar el look playero

Llevar una microbikini requiere de ciertos trucos de estilismo para poder pasar de la arena o el agua a los compromisos sociales de la tarde sin complicaciones. Los expertos en moda recomiendan combinar estas piezas tan pequeñas con prendas livianas que generen un contraste tanto en el volumen como en las texturas.

Una de las mejores opciones son los vestidos de red o de crochet. Estos funcionan como el aliado perfecto porque permiten que el traje de baño se luzca por debajo sin que la bikini pierda el foco, sumando además esa textura artesanal que es tan buscada en el verano. Otra alternativa son los pareos largos atados al costado, que aportan movimiento y permiten regular qué tanto se quiere cubrir el cuerpo, transformando el look de playa en un outfit apto para un almuerzo al aire libre o un parador.

Finalmente, las túnicas de lino o de gasa translúcida son las que acompañan la fluidez de la temporada. Cuando se llevan abiertas sobre el conjunto de baño, otorgan un aire descontracturado pero sumamente chic. El paso de Zaira Nara, la China Suárez y Gimena Accardi por esta temporada ratifica que las tendencias se construyen con actitud y naturalidad. Las tres adaptaron la moldería diminuta a sus universos personales, dejando en claro que la microbikini seguirá reinando y se impone con fuerza en este verano 2027.

Honestamente, si ya estamos hablando del 2027 en noviembre de 2026, la moda viaja más rápido que el tren bala. ¿Se animan a usar tan poquito o prefieren los clásicos?