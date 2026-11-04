Carla Pereyra se fue de viaje a Jujuy con sus hijas y las mujeres de la familia

Espectáculos

Carla Pereyra organizó un viaje a Jujuy junto a sus hijas, Francesca y Valentina, y el resto de las mujeres de la familia. Mientras Diego Simeone seguía con sus compromisos como director técnico del Atlético de Madrid, la empresaria decidió armar este itinerario cargado de naturaleza y cultura argentina.

El 3 de noviembre, Pereyra compartió en Instagram un álbum de fotos que resume sus vacaciones. En las imágenes se la ve sonriendo con las montañas de fondo, haciendo una sesión de fotos en Las Salinas Grandes e interactuando con llamas. Francesca y Valentina también se encariñaron con las llamas y les dieron un abrazo.

Un tour entre montañas y sabores

El grupo, integrado por ocho mujeres, pasó varios días inmersas en el paisaje del norte. El itinerario incluyó largas caminatas y una visita a Las Salinas Grandes. Además de la aventura al aire libre, aprovecharon para hacer un tour gastronómico donde degustaron platos típicos, destacando especialmente las empanadas.

Pereyra reflexionó sobre la experiencia en sus redes sociales: "Descubrir mi país de la mano de mis hijas fue el regalo más lindo". También describió la paz que sintió entre la tierra y el cielo, asegurando que "sentí a Dios muy cerca" rodeada de la belleza y el arte de la naturaleza.

Reconexión familiar y raíces

Para la empresaria, el viaje fue una oportunidad para reconectarse con sus raíces y pasar tiempo con las mujeres de su familia, a quienes no puede ver a diario porque vive en Madrid. Mencionó que fue un espacio para hablar de cosas que a veces no se conversan y para abrazarse.

En su publicación, Pereyra también se puso reflexiva sobre la importancia de disfrutar a los seres queridos, mencionando la tristeza por lo que está pasando en España y el recuerdo de quienes ya no están. Además, comentó que empieza a celebrar sus 40 años con ganas de seguir conociendo su tierra y despertarse agradecida.

El hobby de viajar de los Simeone

Carla tiene una pasión marcada por organizar viajes, ya sea con el Cholo, su familia o amigos. Incluso cuando visitan Buenos Aires para ver a Gianluca Simeone, Eva Bargiela y Fausto, suelen buscar algún destino cercano para recorrer.

Este viaje a Jujuy se suma a otras aventuras recientes. En marzo del año pasado visitó las Cataratas del Iguazú con sus hijas y su marido. Tres meses después de esa escapada, realizó un viaje de pareja a África, donde estuvieron en Botsuana, recorrieron el desierto del Kalahari y se quedaron en un lujoso campamento de safari.