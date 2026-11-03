Romina Richi sorprendió a Mario Pergolini con una patada voladora

Espectáculos

Romina Richi visitó el programa Otro día perdido, conducido por Mario Pergolini en El Trece, y transformó una entrevista sobre su carrera en una exhibición de taekwondo que terminó con el estudio entero aplaudiendo. La actriz y directora, que actualmente tiene varios proyectos artísticos y trabaja con su hija Margarita Páez, terminó demostrando que sus habilidades en el deporte siguen intactas.

Una clase rápida de cinturones

Todo empezó cuando Pergolini le preguntó a Richi si había practicado taekwondo durante su adolescencia. Ante la respuesta afirmativa, el conductor intentó reconstruir la escala de colores de los cinturones, mencionando opciones como el amarillo, marrón, verde o rojo. Richi lo interrumpió para aclarar que no hay marrón en taekwondo.

El debate siguió con Pergolini preguntando si el siguiente color era el rojo o el blanco. La invitada detalló que el camino empieza con el blanco y la punta amarilla, explicando que eso sirve para pasar al siguiente escalón. Ante el interés de Agustín "Rada" Aristarán, Richi explicó que existen dos escuelas: la mundial (WTF) y la internacional (ITF). Ella contó que practicó ambas modalidades y que, si bien rindió examen hasta el cinturón verde, entrenó para alcanzar el cinturón negro para la película Donde está el portaligas, donde trabajó con Fito Páez.

El momento de la verdad

El punto más alto de la visita llegó con un desafío físico. El instructor Pablo Ferreiro sostuvo una tabla de madera sobre el estudio para que Richi la rompiera con una patada. Pergolini preguntó si la tabla estaba marcada o preparada de alguna manera, pero Ferreiro aseguró que era una tabla real.

Antes de ejecutar el movimiento, Richi advirtió que todos debían alejarse porque la madera podía salir despedida. Luego, tomó impulso y lanzó una patada voladora con giro que impactó directamente en el objeto, partiéndolo en seco. La reacción fue inmediata: gritos, aplausos y una ovación general en el estudio.

Sorpresa y adrenalina

Pergolini quedó impactado por la precisión del golpe y bromeó con el estado de exaltación de la actriz. Por su parte, Richi dijo sentir "adrenalina full" y admitió que creyó que iba a hacer papelón. El conductor comentó que, si estuviera Guido Kaczka, seguramente pediría una repetición en cámara lenta. La demostración, presenciada también por Botto, se mostró sorprendida por haber logrado el objetivo.

Mario Pergolini es un reconocido radialista, periodista y empresario, creador del programa Caiga Quien Caiga y dueño anterior de la productora Cuatro Cabezas. Actualmente conduce el programa radial ¿Cuál es?